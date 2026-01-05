با وجود سفر فرمانده قسد به دمشق و دیدار با دولت الجولانی، این نشست بدون هیچ نتیجه‌ای درخصوص ادغام قسد به نیرو‌های نظامی پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های سوریه دموکراتیک موسوم به قسد دیروز یکشنبه اعلام کردند که در پی نشستی که به بررسی پرونده ادغام نیرو‌های نظامی اختصاص داشت، با دولت سوریه توافق کرده‌اند که جلسات و پیگیری‌ها را در چارچوب یک مسیر منظم تا دستیابی به نتایج ادامه دهند، این اقدام در سایه پایان مهلت تعیین‌شده برای اجرای توافق دهم مارس صورت می‌گیرد.

پیش از این، عمرو حلبی، خبرنگار الجزیره در سوریه گزارش داده بود که نشست‌های روز یکشنبه به میزبانی دمشق، پایتخت سوریه، میان دولت و قسد با حضور مظلوم عبدی، فرمانده کل این نیروها، هیچ پیشرفت قابل‌ذکری نداشته است.

در همین راستا شبکه الاخباریه سوریه به نقل از یک منبع مطلع حکومتی گزارش داد که این دیدار‌ها که در راستای پیگیری اجرای توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ انجام می‌شود، در دستیابی به نتایجی که اجرای توافق بر روی زمین را تسریع کند، موفق نبوده است؛ این شبکه اشاره کرد که بر سر برگزاری نشست‌های دیگری در زمانی که هنوز تعیین نشده، توافق صورت گرفته است.

در دهم مارس گذشته، ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه و مظلوم عبدی، فرمانده قسد، توافقی را برای ادغام نهاد‌های غیرنظامی و نظامی شمال شرق کشور تحت مدیریت دولت الجولانی امضا کردند، اما این تشکیلات در اجرای آن تعلل می‌کند، چرا که قرار بود این توافق در پایان دسامبر گذشته اجرایی شود.

این توافق شامل بازگشایی گذرگاه‌ها، فرودگاه و میادین نفت و گاز و همچنین تاکید بر یکپارچگی خاک سوریه بود.

نظرات کاربران
سوریه یک پارچه ای نمانده که برای آن مذاکره بکنند هر قسمتش دست گروهیه و مهمتر از همه بخش قابل توجهی هم دست اسرائیله
