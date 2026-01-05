حمایت قاطعانه از نظام و رهبری و همراهی و همصدایی با مردم، وظیفه ماست

مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای تصریح کرد: اساتید حوزه و همه نهاد‌های حوزوی، وظیفه خود را حمایت قاطعانه از نظام و رهبری معظم وهمراهی وهمصدایی خود با مردم دانسته و درکنار ملت غیوروطن عزیزمان ایران بوده و خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،متن بیانیه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به این شرح است: 

باسمه تعالی
«محمد رسول‌الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم» (فتح ۲۹)

ضمن اعلام پشتیبانی از بیانات حکیمانه اخیر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) و تشکر از اصناف و بازاریان عزیز که به فرموده مقام معظم رهبری از وفاداران همیشگی نظام بوده‌اند و بخش عمده پشتیبانی دفاع مقدس هشت ساله و نقش مهمی در پیروزی را بعهده داشتند و در اعتراض بحق خود نسبت به گرانی، تورم و عدم ثبات اقتصادی و ناترازی ارزی که لازمه آرامش درکسب وکار می‌باشد؛ همچنین مرزبندی با اغتشاشگران خشن که یاد آور جنایات داعش و پیاده نظام دشمن و خائن به وطن هستند از مسئولین می‌خواهیم مجدانه و شبانه روزی به فکر ثبات اقتصادی وکنترل نرخ ارز و فعال‌سازی ماموران تعزیرات ونظارت برقیمت‌ها و رفع نگرانی بازاریان و مردم عزیز وشریف و انقلابی ایران باشند تا به کمک واتحاد وهمدلی همه دلسوزان نظام وحافظین خون شهدای عزیز بتوانیم انشاء الله باری دیگر پوزه نتانیاهو وترامپ و دشمنان ملت بزرگ ایران را بخاک مالیده و به زانو درآوریم.

اساتید حوزه و همه نهاد‌های حوزوی وظیفه خود را حمایت قاطعانه از نظام و رهبری معظم وهمراهی و همصدایی خود با مردم دانسته و درکنار ملت غیور وطن عزیزمان ایران بوده و خواهند بود.

والسلام علی عباد الله الصالحین 
مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

منبع:جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

برچسب ها: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، نظام و رهبری
خبرهای مرتبط
جامعه مدرسین رحلت آیت‌الله شفیعی را تسلیت گفت
موسوعه ۴۱ جلدی آثار محقق نائینی به چاپ دوم رسید
بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت سالروز نهم دی
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
دشمن پس از ناکامی نظامی، جنگ اقتصادی و شناختی را آغاز کرده‌است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قم در مسیر نوآوری؛ پارک علم و فناوری به خوشه‌های خلاق و اقتصاد دیجیتال مجهز می‌شود
برپایی دسته‌های عزاداری در شام وفات حضرت زینب (س)
۱۵۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی قم زیر کشت کلزاست
حمایت قاطعانه از نظام و رهبری و همراهی و همصدایی با مردم، وظیفه ماست
آخرین اخبار
حمایت قاطعانه از نظام و رهبری و همراهی و همصدایی با مردم، وظیفه ماست
۱۵۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی قم زیر کشت کلزاست
برپایی دسته‌های عزاداری در شام وفات حضرت زینب (س)
قم در مسیر نوآوری؛ پارک علم و فناوری به خوشه‌های خلاق و اقتصاد دیجیتال مجهز می‌شود
کشف تله ۱۰۰ متری زنده گیری گونه رو به انقراض در دشت مسیله
سه روی یک سکه «رئیس‌جمهور‌دزدی» آمریکا برای تمدن غرب
مطالبه‌گری باید از مسیر درست بیان شود
پارک‌سوارها، کلید کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر قم است