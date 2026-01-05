باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کشف بیش از ۱۶ هزار تن کالای اساسی احتکاری در ۴ عملیات + فیلم

مرکز اطلاع رسانی پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: در ۴ عملیات مختلف در استان تهران در مجموع ۱۶ هزار و ۶۸۵ تن انواع کالای اساسی کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: در اجرای ۴ عملیات مختلف در استان تهران در مجموع ۱۶ هزار و ۶۸۵ تن انواع کالای اساسی از جمله مرغ، برنج، شکر، نهاده‌های دامی احتکاری کشف شد.

در این خبر آمده است: این کشفیات به تفکیک شامل ۱۶ هزار تن انواع نهاده های دامی،۳۵۰ تن شکر و ۱۰۶ تن انواع برنج‌های وارداتی و ۲۲۹ تن مرغ می باشد.

در اجرای این طرح با افراد و شبکه‌های سازمان یافته متخلف که در زمینه  احتکار، پشت فاکتور فروشی، فروش اجباری، عرضه خارج از شبکه و... فعالیت داشتند برخورد شد و در مجموع مسئولان متخلف ۷ شرکت و یک انبار به پرداخت بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

بر اساس گزارش سایت پلیس، هموطنان گرامی می توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص مفاسد و جرایم اقتصادی از جمله احتکار کالای اساسی را با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا به شماره تلفن ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.

 

 
مطالب مرتبط
کشف بیش از ۱۶ هزار تن کالای اساسی احتکاری در ۴ عملیات + فیلم
young journalists club

مأموریت پلیس امنیت اقتصادی برخورد قاطع و جدی با مجرمین و مفسدین اقتصادی است

کشف بیش از ۱۶ هزار تن کالای اساسی احتکاری در ۴ عملیات + فیلم
young journalists club

کشف بیش از ۲۴۹ میلیارد انواع کالای قاچاق در کرمان

کشف بیش از ۱۶ هزار تن کالای اساسی احتکاری در ۴ عملیات + فیلم
young journalists club

بازداشت فردی که به تعهد ارزی ۳۰۰ میلیاردی خود عمل نکرد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناتوانی دلتا فورس در ربایش مادورو بدون همراهی عوامل داخلی + فیلم
۷۶۷

ناتوانی دلتا فورس در ربایش مادورو بدون همراهی عوامل داخلی + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
موج جهانی «مرگ بر آمریکا» پس از تجاوز واشنگتن به ونزوئلا + فیلم
۵۹۷

موج جهانی «مرگ بر آمریکا» پس از تجاوز واشنگتن به ونزوئلا + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
رویان؛ میراث ماندگار علم و امید + فیلم
۲۲۸

رویان؛ میراث ماندگار علم و امید + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
امسال یک میلیون و پانصد هزار نفر در ایران معتکف شدند + فیلم
۲۱۶

امسال یک میلیون و پانصد هزار نفر در ایران معتکف شدند + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
افشاگری وزیر امور خارجه آمریکا درباره پیشنهاد آمریکا به ونزوئلا + فیلم
۲۱۵

افشاگری وزیر امور خارجه آمریکا درباره پیشنهاد آمریکا به ونزوئلا + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.