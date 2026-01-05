کشف بیش از ۱۶ هزار تن کالای اساسی احتکاری در ۴ عملیات + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: در اجرای ۴ عملیات مختلف در استان تهران در مجموع ۱۶ هزار و ۶۸۵ تن انواع کالای اساسی از جمله مرغ، برنج، شکر، نهاده‌های دامی احتکاری کشف شد.

در این خبر آمده است: این کشفیات به تفکیک شامل ۱۶ هزار تن انواع نهاده های دامی،۳۵۰ تن شکر و ۱۰۶ تن انواع برنج‌های وارداتی و ۲۲۹ تن مرغ می باشد.

در اجرای این طرح با افراد و شبکه‌های سازمان یافته متخلف که در زمینه احتکار، پشت فاکتور فروشی، فروش اجباری، عرضه خارج از شبکه و... فعالیت داشتند برخورد شد و در مجموع مسئولان متخلف ۷ شرکت و یک انبار به پرداخت بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

بر اساس گزارش سایت پلیس، هموطنان گرامی می توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص مفاسد و جرایم اقتصادی از جمله احتکار کالای اساسی را با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا به شماره تلفن ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.