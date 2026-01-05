شهردار تهران با اشاره به ساخت و ساز غیرمجاز در حریم پایتخت گفت: مراجع نظارتی در حال بررسی وضعیت مدیریت حریم تهران هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا زاکانی شهردار تهران درخصوص وضعیت مدیریت حریم تهران با بیان اینکه مدیریت حریم از لحاظ قانون مشخص است، اظهار کرد: اقدامی که در این زمینه صورت گرفته غیرقانونی است. مراجع نظارتی در حال بررسی هستند و امیدواریم قانون منشأ تحول در این زمینه شود.

وی همچنین تصریح کرد: طرحی در شهرداری تهران برای مدیریت حریم در حال تدوین برای ارائه در شورای شهر است.

زاکانی با اعلام اینکه در حال حاضر ساخت و ساز در حریم در جریان است، خاطرنشان کرد: ساخت و ساز بی رویه در حرائم تهران در حال انجام است که آینده پایتخت را به خطر می‌اندازد.

شهردار تهران با بیان اینکه این روند خلاف خواسته جدی رئیس جمهور است، تصریح کرد: با این وجود متأسفانه مسئولان امر توجهی به این موضوع نمی‌کنند.

وی ادامه داد: هم ما مدیریت می‌کنیم و هم آنها؛ اما وقتی شهرداری برای قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم اقدام می‌کند، مراجع قضایی به ما حکم قلع نمی‌دهند؛ بنابراین ساخت و ساز غیرمجاز در مدت اخیر در حال تداوم است که این موضوع برای تهران بسیار خطرناک است.

گفتنی است؛ بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران مدیریت حریم پایتخت برعهده شهرداری تهران است، اما چندی پیش استانداری تهران ادعا کرد که مدیریت حریم را برعهده دارد و با وجود دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل کارگروه سه نفره متشکل از وزیر راه و شهرسازی، شهردار تهران و وزیر کشور برای تعیین تکلیف این موضوع، هنوز این کارگروه پس از ماه‌ها تشکیل نشده و به گفته مدیران و کارشناسان شهری، ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شدت گرفته است.