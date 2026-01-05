شهردار تهران با اشاره به ساخت و ساز غیرمجاز در حریم پایتخت گفت: مراجع نظارتی در حال بررسی وضعیت مدیریت حریم تهران هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا زاکانی شهردار تهران درخصوص وضعیت مدیریت حریم تهران با بیان اینکه مدیریت حریم از لحاظ قانون مشخص است، اظهار کرد: اقدامی که در این زمینه صورت گرفته غیرقانونی است. مراجع نظارتی در حال بررسی هستند و امیدواریم قانون منشأ تحول در این زمینه شود.

وی همچنین تصریح کرد: طرحی در شهرداری تهران برای مدیریت حریم در حال تدوین برای ارائه در شورای شهر است.

زاکانی با اعلام اینکه در حال حاضر ساخت و ساز در حریم در جریان است، خاطرنشان کرد: ساخت و ساز بی رویه در حرائم تهران در حال انجام است که آینده پایتخت را به خطر می‌اندازد.

شهردار تهران با بیان اینکه این روند خلاف خواسته جدی رئیس جمهور است، تصریح کرد: با این وجود متأسفانه مسئولان امر توجهی به این موضوع نمی‌کنند.

وی ادامه داد: هم ما مدیریت می‌کنیم و هم آنها؛ اما وقتی شهرداری برای قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم اقدام می‌کند، مراجع قضایی به ما حکم قلع نمی‌دهند؛ بنابراین ساخت و ساز غیرمجاز در مدت اخیر در حال تداوم است که این موضوع برای تهران بسیار خطرناک است.

گفتنی است؛ بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران مدیریت حریم پایتخت برعهده شهرداری تهران است، اما چندی پیش استانداری تهران ادعا کرد که مدیریت حریم را برعهده دارد و با وجود دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل کارگروه سه نفره متشکل از وزیر راه و شهرسازی، شهردار تهران و وزیر کشور برای تعیین تکلیف این موضوع، هنوز این کارگروه پس از ماه‌ها تشکیل نشده و به گفته مدیران و کارشناسان شهری، ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شدت گرفته است.

برچسب ها: حریم تهران ، شهردار تهران
خبرهای مرتبط
عضو شورای شهر:
مدیریت حریم توسط شهرداری‌ها نگاه درست به قوانین است
نادعلی:
استاندار تهران وظایف استانداری را با شهرداری اشتباه گرفته است
چمران:
نظر دولت درباره شرایط تحصیلی شهرداران هنوز به تصویب نرسیده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدارس تهران سه‌شنبه و چهارشنبه مجازی شد
شارژ خودکار اعتبار کالابرگ برای کارمندان و بازنشستگان
قیومی: مادران امکان دریافت همزمان دو بسته حمایتی دولت را دارند
آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل مهار شد
اجرای طرح زوج و فرد طی ۷۲ ساعت آتی در پایتخت از درب منازل
اطفای حریق در پمپ بنزین شهر ری/ آتش‌سوزی عمدی نبود
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
نجات ۲۶ مادر باردار و نوزاد از سوانح جوی
ارسال پیامک «کالابرگ» / امکان خرید ماهانه یک‌میلیون تومان از کالابرگ به ازای هر فرد
بیمه‌شدگان حساب بانکی و شماره تلفن همراه خود را به‌روزرسانی کنند
آخرین اخبار
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
اطفای حریق در پمپ بنزین شهر ری/ آتش‌سوزی عمدی نبود
آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل مهار شد
شارژ خودکار اعتبار کالابرگ برای کارمندان و بازنشستگان
قیومی: مادران امکان دریافت همزمان دو بسته حمایتی دولت را دارند
ارسال پیامک «کالابرگ» / امکان خرید ماهانه یک‌میلیون تومان از کالابرگ به ازای هر فرد
اجرای طرح زوج و فرد طی ۷۲ ساعت آتی در پایتخت از درب منازل
مدارس تهران سه‌شنبه و چهارشنبه مجازی شد
نجات ۲۶ مادر باردار و نوزاد از سوانح جوی
بیمه‌شدگان حساب بانکی و شماره تلفن همراه خود را به‌روزرسانی کنند
شناسایی مخفیگاه تعدادی از اغتشاشگران تهران + فیلم
اعتکاف؛ تمرین بندگی و حرکت در مسیر خدا»
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۱۳۰۰ نفر در ۲۴۳ حادثه
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران: بازار باید در اختیار بازاریان باشد
مراکز «امید و زندگی» برای تحول در درمان معتادان راه‌اندازی می‌شود
زن معتاد، کلید‌ معمای جنایت بامدادی
شناسایی بیش از ۲ هزار شهید غریب‌اسارت/ هفته ملی بزرگداشت شهدای غریب اسارت برگزار می‌شود
ظرفیت تردد مترو با خطوط جدید به ۶۰ درصد سفر‌های شهری می‌رسد
حرف معترضین را می‌شنویم اما با اغتشاشگران مماشات نمی‌کنیم
دادستان کل کشور: امنیت مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است
طرح‌های تحولی ستاد مبارزه با موادمخدر آماده اجرا شد
۲.۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش خدمات حمایتی
دستگیری جوان فریب خورده در شهرستان ملارد + فیلم
۲ بزرگراهی که بیشترین تصادفات فوتی را در تهران دارند
مخالفت‌ها با تراموا سیاسی است
ثبت ۱.۶ میلیون تخلف شبانه در پایتخت
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری سایبری همزمان با واریز کالابرگ ۴ میلیونی
کلاهبرداری ۵۵۰ میلیاردی با پیش‌فروش خانه
انسداد مقطعی آزادراه تهران–کرج به‌دلیل نصب پل عابر پیاده
افزایش قیمت لبنیات تخلف است