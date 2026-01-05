معاون امور اقتصادی استانداری تهران گفت: هر گونه افزایش قیمت از سوی واحد‌های تولیدی لبنی تخلف است؛ با این حال با توجه به بیماری آنفلوآنزا حدود ۳۰ درصد از تولید شیر استان تهران کاهش پیدا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حشمت الله عسگری در خصوص وضعیت موجودی اقلام اساسی در استان تهران، اظهار کرد: خوشبختانه به صورت مداوم موجودی کالا‌ها در استان را رصد و پایش می‌کنیم؛ البته در این موضوع اخیرا مشکلاتی داشتیم و با وجود اینکه تولید مرغ در کشور قابل توجه است، اما بعضی از استان‌های مبدأ از ارسال مرغ به استان تهران امتناع می‌کردند و استدلالی داشتند که اکنون ما نیز بازنگری‌های لازم را انجام دادیم و نتیجه‌اش مثبت بود و حجم قابل توجهی از مرغ وارد میدان بهمن و میدان پیروزی خواهد شد و دیگر مشکل خاصی در این خصوص نداریم؛ قیمت مرغ کنترل شده است. 

تمهیدات استانداری تهران برای ماه رمضان و شب عید 

وی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به سال نو و ماه رمضان، خریداری میوه شب عید را تدبیر کردیم؛ به طوریکه شهرداری تهران برای شهر تهران و تعاونی روستایی برای شهرستان‌ها خرید میوه شب عید (سیب و پرتغال) و خرما برای ماه رمضان را به اندازه کافی تدارک دیده‌اند و در مجموع کمبودی در این خصوص نداریم.

آنفلوآنزای طیور دلیل کاهش ۳۰ درصدی تولید شیر استان تهران

معاون استاندار تهران با اشاره به افزایش قیمت لبنیات در استان عنوان کرد: تا زمانی که مصوبه قیمت شیر تعیین و ابلاغ نشود، هر افزایش قیمت تخلف است. استدلال واحد‌های لبنی هم قابل استماع است، چرا که بیماری آنفلوآنزا برای طیور اتفاق افتاد و بخش قابل توجهی یعنی حدود ۳۰ درصد از تولید شیر استان کاهش پیدا کرد؛ بنابراین تولید که کاهش پیدا می‌کند طبیعتا قیمت نیز افزایش خواهد یافت.

وی با بیان این‌که استدلال آنها این است که قیمت حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و این مساله اجتناب ناپذیر است، گفت: با این حال هیچ مجوزی برای افزایش قیمت به آنها داده نشده است.

عسگری در پایان با اشاره به وضعیت انرژی واحد‌های صنعتی گفت: به جز صنایع فولادی و صنایع سیمانی که مشمول محدودیت در خوراک شدند، هیچکدام از واحد‌های صنعتی حتی کوچک یا متوسط تحت تاثیر کاهش مصرف انرژی با قطعی مواجه نشدند و فقط صنایع بزرگ مقداری کاهش خوراک دارند.

منبع: ایسنا

