باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی قمصریان، مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح وضعیت بیمه شخص ثالث در حوزه حمل و نقل ریلی پرداخت. او در این گفت‌و‌گو به ماده یک قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: این قانون وسایل نقلیه ریلی را شامل میشود و طی سه سال گذشته همکاری و همراهی همه دستگاه‌های ذی ربط، از جمله بیمه مرکزی، وزارت راه و وزارت کشور، اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده است.

قمصریان خاطرنشان کرد: در بحث لوکوموتیو‌های بین شهری، آمار پوشش بیمه شخص ثالث به بیش از نود درصد رسیده‌اند، اما در حوزه واگن‌های مسافری و باری، این آمار هنوز رضایت‌بخش نیست. باید توجه داشت که قطار‌ها بدون پوشش بیمه حرکت نمی‌کنند، اما معمولاً بیمه‌ها مسئولیت یا باروری بوده و تکافوی پوشش قانونی که قانون‌گذار انتظار داشته را نمی‌کند.

او همچنین بر ضرورت صدور بیمه شخص ثالث برای همه واگن‌های باری و مسافری تأکید کرد و گفت: الزام است که حتماً بیمه شخص ثالث صادر شود و امیدواریم با نظارت دقیق‌تر دستگاه‌های ذی ربط، این آمار افزایش یابد.

مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی درباره قطار‌های شهری و مترو نیز گفت: متأسفانه آمار دقیقی در مورد وضعیت بیمه شخص ثالث در مترو‌ها وجود ندارد و امیدواریم با نظارت شهرداری‌های کلان‌شهر‌ها و وزارت کشور، این موضوع به حداکثر برسد.

قمصریان همچنین تأکید کرد که طبق قانون، این پوشش بیمه‌ای اجباری و الزامی است و در صورت عدم اقدام در این زمینه، ممکن است عواقب قانونی برای متخلفین ایجاد شود.

او همچنین گفت: بیمه مرکزی بخشنامه‌ای به همه شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده که بر الزام صدور بیمه شخص ثالث ریلی تأکید کرده و تصریح کرد که نظارت بیشتری بر عمل به این سیاست‌ها انجام خواهد شد.