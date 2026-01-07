باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی همچون تورم، رکود و فشار‌های ساختاری مواجه است، توجه به ظرفیت نخبگان جوان و بهره‌گیری از ایده‌ها و توان اجرایی آنان بیش از گذشته اهمیت یافته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بدون پیوند مؤثر میان نهاد‌های تصمیم‌گیر و سرمایه انسانی جوان، عبور از بحران‌های اقتصادی دشوار خواهد بود.

در همین راستا سید رضا حسینی، رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و ضرورت استفاده عملی از توان نخبگان جوان، بر لزوم ایجاد بستر‌های واقعی برای نقش‌آفرینی این قشر تأکید کرد و گفت: با توجه به چالش‌های اقتصادی کشور از جمله تورم، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان جوان در حوزه‌های اجرایی یک ضرورت است. متأسفانه با وجود استعداد‌های بسیار ویژه در میان دانش‌پژوهان، در مسیر ورود آنان به دانشگاه و سپس به عرصه سیاست‌گذاری و اجرا با چالش‌هایی مواجه هستیم.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان افزود: در حالی که نظام آموزش عالی کشور نتوانسته به‌طور کامل پاسخگوی نیاز‌های این استعداد‌ها باشد، دانشگاه‌ها و مراکز علمی برتر دنیا به‌راحتی این نخبگان را جذب می‌کنند. این در شرایطی است که بسیاری از این جوانان ایده‌ها و پیشنهاد‌های قابل‌توجهی برای کنترل تورم و بهبود فضای اقتصادی کشور دارند، هرچند باید پذیرفت که واقعیت‌های اقتصادی کشور بسیار پیچیده‌تر از برخی راهکار‌های صرفاً نظری است.

حسینی با تأکید بر ظرفیت فکری و گفتمانی نسل جوان ادامه داد: گفتمان‌هایی که در میان این دانش‌پژوهان شکل گرفته، قابل تأمل و امیدبخش است. اگر این فضا تقویت شود و فرصت رشد و اثرگذاری به آنان داده شود، می‌توان به حل بخشی از مسائل اقتصادی کشور امیدوار بود.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در ادامه با قدردانی از حمایت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: خوشبختانه آقای مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد نگاه مثبتی به این موضوع دارند و تلاش‌های جدی در این زمینه انجام داده‌اند. همچنین خانم محمودزاده، رئیس کمیته اقتصاد باشگاه، با پیگیری‌های مستمر توانستند تا حدی این دانش‌پژوهان را به فضای واقعی اقتصاد کشور متصل کنند.

حسینی اظهار کرد: قول‌هایی که از سوی مسئولان داده شده، اطمینان‌بخش است و این امید را ایجاد می‌کند که بستر لازم برای نقش‌آفرینی نخبگان جوان فراهم شود تا باشگاه دانش‌پژوهان به‌عنوان اتاق فکر جوان دولت عمل کرده و در آینده‌ای نزدیک تأثیرگذاری ملموسی در فضای اقتصادی کشور داشته باشد.

با وجود استعداد‌های برجسته و ایده‌های نوآورانه دانش‌پژوهان المپیاد اقتصاد، بسیاری از این توانمندی‌ها هنوز در مسیر عملیاتی شدن به کار گرفته نشده است. محدودیت‌های نظام آموزش عالی، ضعف سازوکار‌های اجرایی و فاصله میان نخبگان و نهاد‌های تصمیم‌گیر باعث شده تا ظرفیت واقعی این جوانان در حل مشکلات اقتصادی کشور به‌طور کامل استفاده نشود، و همچنان فرصت‌های ارزشمند برای بهره‌گیری عملی از اندیشه و خلاقیت آنان مغفول باقی بماند.