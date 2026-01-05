باشگاه خبرنگاران جوان- سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای عملیات عمرانی نصب پل عابر پیاده بتنی در آزادراه تهران–کرج خبر داد و اظهار کرد: بهمنظور تأمین ایمنی تردد و اجرای این عملیات، محدودیت و انسداد مقطعی در بخشی از این آزادراه اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه این عملیات در آزادراه تهران–کرج، باند جنوبی، محدوده پیکانشهر انجام میشود، افزود: اجرای پروژه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ لغایت ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ و بهمدت ۲ شب متوالی، در بازه زمانی ساعت ۲۳:۰۰ تا ۰۵:۰۰ بامداد روز بعد صورت خواهد گرفت.
رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: در زمان اجرای عملیات، محور مذکور بهصورت مقطعی مسدود بوده و رانندگان میتوانند برای تردد از مسیرهای جایگزین شامل بزرگراه شهید همدانی و در صورت لزوم بزرگراه شهید لشگری استفاده کنند.
کرمیاسد در پایان ضمن تأکید بر همکاری شهروندان با پلیس راه، از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به علائم و تابلوهای هشداردهنده و انتخاب مسیرهای جایگزین، عوامل اجرایی و پلیس را در انجام ایمن و سریع این عملیات عمرانی یاری کنند.