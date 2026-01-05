باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد سعادتی گفت: کشت کلزا به عنوان یکی از محصولات راهبردی برای تامین روغن خوراکی مورد نیاز مردم انجام می‌پذیرد و بهترین محصول برای قراردادن در تناوب با غلات (گندم، جو) به‌شمار می‌آید، کشت کلزا به دلیل افزایش عملکرد محصولات یاد شده و همچنین مقرون به‌صرفه بودن برای کشاورزان از نظر اقتصادی، طی سال‌های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته‌است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: از جمله نکات مثبت کشت کلزا در قم، مکانیزه بودن کشت این محصول در استان است، در همین رابطه ۱۰۰ درصد کشت کلزا در قم به صورت مکانیزه انجام گرفته و نهاده‌های مورد نیاز مزارع همچون بذور اصلاحی و کود‌های لازم، به طور کامل تامین شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته‌است.

گفتنی است کلزای تولید شده در قم به دلیل استفاده از بذر مناسب و مهارتی که کشاورزان استان طی سال‌هایی اخیر در کشت و مراقبت از مراحل رشد این محصول به دست آورده‌اند، کیفیت مطلوبی دارد.

کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی قم نیز به‌صورت مستمر بر نحوه تولید کلزا نظارت دارند و با مشارکت کشاورزان با آفات تهدید کننده این محصول راهبردی، مبارزه می‌کنند.

بخش کشاورزی ۶ درصد از ارزش‌افزوده قم را به خود اختصاص داده است، همچنین ۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مختلف حوزه کشاورزی استان مشغول فعالیت هستند.

میزان متوسط تولید بخش کشاورزی این استان در سال بیش‌از ۸۵۰ هزار تُن در زمینهٔ محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانه‌ای است.

بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخش‌های مختلف استان را به خود اختصاص داده‌است.

منبع:جهاد کشاورزی قم