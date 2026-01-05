باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-آیین امضای تفاهمنامه سرمایهگذاریبا موضوع افزایش ظرفیت حملونقل ریلی با حضور جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راه آهن و نادر ابراهیمی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (مدیکو) برگزار شد.
در ابتدای این برنامه نادر ابراهیمی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با اشاره به توسعه حملونقل ریلی در این مجموعه گفت:«با همکاری و تعامل سازنده مدیران کل راهآهن استانهای یزد، کرمان و هرمزگان که جای تقدیر و تشکر دارد، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ شاهد بهرهبرداری با ظرفیت ۱۰۰ درصدی در حوزه حملونقل بودهایم.»
وی افزود: «سال گذشته میزان حمل ریلی شرکت کمتر از یک میلیون تن بود، اما خوشبختانه با حمایتها و هماهنگیهای انجامشده، این رقم امسال به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن محموله در سطح کشور افزایش یافت.»
مدیرعامل میدکو با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه کشور تصریح کرد: «بر اساس برنامه هفتم ، مقرر شده است ۳۰ درصد از حمل بار جادهای کشور به حملونقل ریلی منتقل شود. ما در میدکو توانستهایم با اقدامات انجامشده به حدود ۲۰ درصد از این هدف دست یابیم و امیدواریم با امضای تفاهمنامهها و تداوم همکاری با راهآهن جمهوری اسلامی ایران، در آینده نزدیک به هدف ۳۰ درصدی و حتی فراتر از آن برسیم.»
ابراهیمی با بیان اینکه لجستیک یکی از ارکان اصلی فعالیتهای میدکو است، خاطرنشان کرد: «بیش از ۲۱ درصد بهای تمامشده محصولات ما مربوط به هزینههای لجستیک است و به همین دلیل توسعه حملونقل ریلی برای این مجموعه اهمیت راهبردی دارد.»
وی ادامه داد: در سال جاری بیش از ۳۰ میلیون تن جابهجایی بار در مجموعه میدکو انجام شده که از این میزان، حدود ۱۲ میلیون تن در مسیرهایی قرار داشته که امکان حمل ریلی وجود داشته است. از این حجم، حدود ۱۰ میلیون تن همچنان از طریق جاده و بیش از دو میلیون تن از طریق ریل جابهجا شده است که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان میدهد.»
مدیرعامل میدکو با اشاره به برنامههای آتی این شرکت اظهار داشت: «بر اساس برنامهریزیهای مشترک با راهآهن جمهوری اسلامی ایران، هدفگذاری کردهایم که در سال آینده میزان حملونقل ریلی را به پنج میلیون تن افزایش دهیم. تحقق این هدف گام مهمی در توسعه کسبوکار، کاهش هزینهها و تقویت حملونقل ریلی کشور خواهد بود.»
وی تأکید کرد: «روحیه ملی، توسعهگرا و همکاری صمیمانه مجموعه راهآهن نقش مهمی در این دستاوردها داشته و اطمینان دارم با تداوم این تعامل، مسیر توسعه حملونقل ریلی و رشد اقتصادی کشور با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.»