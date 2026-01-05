باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گوستاو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا با محکوم کردن آمریکا اظهار داشت که این کشور تنها دولت در جهان است که به یک پایتخت در آمریکای جنوبی تجاوز می‌کند؛ او افزود کاری که آمریکا انجام داد، حتی توسط نتانیاهو، هیتلر، فرانکو یا سالازار (دیکتاتورهای معروف و جنجالی اخیر) نیز صورت نگرفته بود.

او تاکید کرد که بمباران یک پایتخت در آمریکای جنوبی توسط آمریکا، لکه ننگ وحشتناکی است که نسل‌های این قاره هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. پترو افزود که باید ائتلافی از کشور‌های آمریکای لاتین که امروزه هدف بمباران قرار می‌گیرند، تشکیل شود.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پترو را نیز به تولید کوکائین متهم کرد و احتمال آغاز عملیات نظامی علیه او را رد نکرد. ترامپ ادعا کرد: «کلمبیا نیز بسیار بیمار است و توسط مردی بیمار اداره می‌شود که عاشق تولید کوکائین و فروش آن به آمریکا است؛ او مدت زیادی به این کار ادامه نخواهد داد. بگذارید به شما بگویم، او آسیاب‌ها و کارخانه‌های کوکائین دارد.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعاهای عجیب خود افزود ایده اجرای یک عملیات نظامی در کلمبیا، مشابه آنچه در ونزوئلا رخ داد، «بسیار خوب به نظر می‌رسد».

شایان ذکر است که تحلیلگران مسائل بین‌الملل حمله آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس‌جمهور آن را در چند دلیل از جمله اینکه ونزوئلا دارای بزرگ‌ترین ذخایر اثبات شده نفت در جهان است و ترامپ به صراحت اعلام کرده که هدف او بازسازی زیرساخت‌های نفتی ونزوئلا و بازگرداندن شرکت‌های نفتی آمریکایی (مانند شورون و اکسون‌موبیل) به این کشور است، خلاصه می‌کنند.

از سویی دیگر تحلیلگران بر این باورند که این اقدام پیامی مستقیم به سایر مخالفان آمریکا در منطقه مانند کلمبیا و نیکاراگوئه و جهان است. ترامپ با این حرکت نشان داد که ابایی از «تغییر رژیم مستقیم» و حتی ربودن سران کشورها ندارد.

منبع: آر تی