باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ حجت متقی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: «با دریافت شکایتهای متعدد از سوی شهروندان در یکی از استانهای جنوبی کشور مشخص شد فردی با هویت معلوم و با استفاده از شیوه و شگردهای متقلبانه تحت عنوان پیشفروش واحدهای مسکونی، اقدام به کلاهبرداری گسترده کرده است. متهم با تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و ارائه وعدههای غیرواقعی مبالغ قابل توجهی از متقاضیان دریافت کرده و پس از آن متواری شده و بررسیها حاکی از قصد وی برای خروج غیرقانونی از کشور بود.»
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به حساسیت موضوع گفت: «بلافاصله پرونده به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان قرار گرفت و با هماهنگی مرجع قضایی دستور ممنوع الخروجی متهم صادر شد و کارآگاهان با انجام اقدمات اطلاعاتی و فنی مسیر تردد متهم را شناسایی کردند.»
وی با بیان اینکه در نهایت با هماهنگی قضایی و همکاری کارآگاهان متهم در حین تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد، ادامه داد: «فرد کلاهبردار در بازجوییهای انجام شده اعتراف کرد با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و به کارگیری ترفند پیشفروش واحدهای مسکونی، از حدود ۵۰ نفر مبلغی بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.» وی از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام در معاملات پیشفروش مسکن نسبت به صحت اسناد، مجوزهای قانونی، هویت فروشنده و استعلام از مراجع ذیربط اطمینان حاصل کرده و از اعتماد به تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی خودداری کنند.
منبع: روزنامه ایران