شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حال و هوای معتکفین در مساجد شهرستان دیزج دیز استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ائین معنوی اعتکاف در ایام البیض ماه رجب سحرگاه شنبه با استقبال گسترده، در مساجد شهر دیزج دیز برگزار شد. در این ایام معنوی، بانوان درمسجد فاطمیه و آقایان درمسجدجامع سید الشهدا میزبان معتکفانی هستند که برای خلوت با معبود خود، سه روز از همه تعلقات دنیوی فاصله گرفته‌اند تا به راز و نیاز بپردازند. دانش آموزان و دانشجویان بسیجیان دراین آئین روح‌بخش به واسطه همزمانی ولادت حضرت علی (ع)، روز پدر و سالگرد شهادت سردار سلیمانی، حال و هوایی ویژه به خود گرفت.
شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال معتکفین در شهرستان دیزج دیز استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت.

منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

حال و هوای معتکفین در مساجد دیزج دیز از لنز دوربین شهروندخبرنگار

