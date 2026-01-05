امروز وزارت ورزش و جوانان میزبان ورزشکاران، مدیران و مربیان ورزشی در مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت ورزش و جوانان امروز مراسم ویژه سالگرد شهادتت حاج قاسم سلیمانی را با حضور جمع کثیری از ورزشکاران، مربیان و مدیران ورزشی برگزار کرد.

حاضران در ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از سجایای اخلاقی و منش پهلوانی این فرمانده بزرگ یاد کردند.

فرشته حسن زاده قهرمان موی تای آسیا و جهان در این مراسم گفت: در مراسم ششمین سالگرد سردار دل‌ها حضور داشتم و امیدوارم که بتوانیم راه این سردار بزرگ را ادامه دهیم چرا که او الگویی برای ما ورزشکاران و همه مردم ایران است.

ثنا چک قهرمان ووشو ایران و جهان نیز با حضور در مراسم سالگر شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: امیدوارم همه ما تا سال‌های سال این مرد بزرگ را الگو قرار دهیم و هر سال یاد و خاطره این فرمانده بزرگ را زنده نگه داریم.

رضا پازند مهر رئیس فدراسیون اتومبیلرانی و موتور سواری نیز با حضور در این مراسم گفت: وزارت ورزش و جوانان مثل همیشه حامی شهدای وطن است. تمام ورزشکاران و ورسای فدراسیون‌ها در مراسم سالگرد سردار سلیمانی حضور پیدا کردند تا انسجام و وحدت خودشان را به نمایش بگذارند. 

عباس ناطق نوری، رییس فدراسیون انجمن‌های ورزشی نیز در مورد لقب سردار سلیمانی گفت: چه تعبیری زیبایی کردند و لقب ایران مرد را به سردار دل‌ها دادند. وطن دوست‌ترین فرد کشور حاج قاسم بود که برای دفاع از کشور خارج از مرز‌ها تلاش می‌کرد. نبود ایشان در این روز‌ها بیشتر احساس می‌شود. انشالله جامعه ورزش جز رهروان شهید سلیمانی بشوند.

علی رضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال نیز در مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی گفت: یاد و خاطره شهید سلیمانی تا ابد در دل مردم باقی خواهد ماند او اسطوره و فرد بی بدیلی که الگوی ایثار، مقاومت و مبارزه با تروریسم در منطقه بود.

داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس نیز درمورد حضور در این مراسم گفت: توفیق حضور در سالگرد بزرگ مرد تاریخ مبارزه با تروریسم را داشتیم. امیدواریم رهروی خوبی برای اشان باشیم و یاد این شهید در اذهان همه ما ورزشکاران باشد.

مبینا فلاح، المپین تیراندازی با کمان کشورمان نیز با حضور در این مراسم گفت: جامعه ورزش همیشه در مهمترین رویداد‌ها حضور داشته است. امروز هم اینجا جمع شدیم تا یاد و خاطره شهید سلیمانی را زنده کنیم و از ایشان الگو بگیریم.

مهرداد علی قارداشی، رییس فدراسیون تنیس روی میز نیز در مورد سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی فقط متعلق به ایران نبود. همه مسلمین، شیعیان جهان و جبهه مقاومت به او متکی بودند. او افتخار کشور بود و امیدواریم راه این شهید مستدام باشد.

منبع: وزارت ورزش

