باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۷ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۵ میلیون و ۹۴ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۵۷ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۴۹ میلیون تومان
|نیم سکه
|۸۵ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۵ میلیون و ۹۴ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۰ میلیون و ۱۲۳ هزار تومان