امروز دوشنبه  ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

امروز دوشنبه  ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۵ میلیون و ۹۴ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۵۷ میلیون تومان
سکه طرح قدیم ۱۴۹ میلیون تومان
نیم سکه ۸۵ میلیون  تومان
ربع سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار  تومان
سکه گرمی  ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۵ میلیون و ۹۴ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۰ میلیون و ۱۲۳ هزار تومان

 

