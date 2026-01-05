باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
چند عامل مهم برای نگهداری بهتر باتری تلفن همراه + فیلم

کارشناس لوازم الکترونیک در مورد نگهداری بهتر باتری تلفن همراه نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی میربزرگی، کارشناس لوازم الکترونیک با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص  نگهداری بهتر باتری تلفن همراه توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

