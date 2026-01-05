باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حمله اغتشاشگران به یک پیک موتوری در مشهد + فیلم

در پی اغتشاشات شب گذشته در مشهد، ویدئویی با عنوان «آتش زدن موتور بسیجی» در فضای مجازی منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- شب گذشته اغتشاشگران در جریان ناآرامی‌ها به یک پیک موتوری در خیابان احمد آباد مشهد حمله کردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

اغتشاشگران با این اقدام ضرر مالی و جانی به پیک موتوری وارد کردند.

 

مطالب مرتبط
حمله اغتشاشگران به یک پیک موتوری در مشهد + فیلم
young journalists club

سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال جنایات اسرائیل + فیلم

حمله اغتشاشگران به یک پیک موتوری در مشهد + فیلم
young journalists club

بدون تعارف با مامور پلیسی که در انتخابات از صندوق اخذ رای محافظت کرد + فیلم

حمله اغتشاشگران به یک پیک موتوری در مشهد + فیلم
young journalists club

روایت پدر و مادر شهید فراجا از زندگی فرزندشان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناتوانی دلتا فورس در ربایش مادورو بدون همراهی عوامل داخلی + فیلم
۷۶۷

ناتوانی دلتا فورس در ربایش مادورو بدون همراهی عوامل داخلی + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
موج جهانی «مرگ بر آمریکا» پس از تجاوز واشنگتن به ونزوئلا + فیلم
۵۹۷

موج جهانی «مرگ بر آمریکا» پس از تجاوز واشنگتن به ونزوئلا + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
رویان؛ میراث ماندگار علم و امید + فیلم
۲۲۸

رویان؛ میراث ماندگار علم و امید + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
امسال یک میلیون و پانصد هزار نفر در ایران معتکف شدند + فیلم
۲۱۶

امسال یک میلیون و پانصد هزار نفر در ایران معتکف شدند + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
افشاگری وزیر امور خارجه آمریکا درباره پیشنهاد آمریکا به ونزوئلا + فیلم
۲۱۵

افشاگری وزیر امور خارجه آمریکا درباره پیشنهاد آمریکا به ونزوئلا + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.