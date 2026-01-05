حمله اغتشاشگران به یک پیک موتوری در مشهد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0627\u063a\u062a\u0634\u0627\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0646\u0627\u0622\u0631\u0627\u0645\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u067e\u06cc\u06a9 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0627\u062d\u0645\u062f \u0622\u0628\u0627\u062f \u0645\u0634\u0647\u062f \u062d\u0645\u0644\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0636\u0631\u0628 \u0648 \u0634\u062a\u0645 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u0627\u063a\u062a\u0634\u0627\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0636\u0631\u0631 \u0645\u0627\u0644\u06cc \u0648 \u062c\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u06a9 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631\u06cc \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n