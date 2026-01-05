باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، با اشاره به افزایش ارسال پیامک‌ها و لینک‌های جعلی همزمان با واریز کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: بررسی‌های تخصصی کارشناسان پلیس فتا نشان می‌دهد مجرمان سایبری با سوءاستفاده از طرح‌های حمایتی دولت، از جمله کالابرگ، اقدام به ارسال پیامک‌های فریبنده حاوی لینک‌های آلوده برای شهروندان می‌کنند.

وی افزود: در اغلب این موارد، پیامک‌ها با عناوینی مانند «واریز کالابرگ»، «دریافت اعتبار جدید» یا «استعلام وضعیت کالابرگ» ارسال می‌شود و مجرمان با ایجاد حس اضطراب و فوریت، کاربران را به کلیک روی لینک ترغیب می‌کنند؛ در حالی که به محض کلیک، بدافزار روی تلفن همراه نصب شده و زمینه آلودگی و هک گوشی و سوءاستفاده‌های بعدی فراهم می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه بسیاری از قربانیان در مراحل اولیه متوجه آلودگی تلفن همراه خود نمی‌شوند، ادامه داد: پس از آلوده شدن گوشی، امکان دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و بانکی، ارسال پیامک بدون اطلاع کاربر، جعل هویت، سوءاستفاده از شماره تلفن و حتی برداشت غیرقانونی از حساب‌های بانکی وجود دارد.

سرهنگ مختاررضایی با تأکید بر اینکه هیچ پیامک حاوی لینک برای دریافت یا فعال‌سازی کالابرگ از سوی دستگاه‌های دولتی ارسال نمی‌شود، تصریح کرد: پیامک‌های معتبر دولتی صرفاً از طریق سرشماره‌های اسمی و رسمی ارسال می‌شوند و نهاد‌های مسئول، هیچ‌گونه لینک یا برنامه‌ای را از طریق شماره‌های شخصی یا شبکه‌های اجتماعی معرفی نمی‌کنند؛ بنابراین هرگونه پیام با این مضمون، جعلی و کلاهبرداری است.

وی در پایان با ارائه توصیه‌های پیشگیرانه خاطرنشان کرد: شهروندان از کلیک روی لینک‌های ناشناس و مشکوک خودداری کنند و اخبار مربوط به طرح‌های دولتی را صرفاً از طریق رسانه‌ها و منابع رسمی پیگیری نمایند. همچنین در صورت مشکوک شدن به آلودگی یا هک تلفن همراه، در اولین اقدام اینترنت گوشی را قطع کرده، برنامه‌های نصب‌شده مشکوک را حذف کنند و از انجام تراکنش‌های بانکی تا بررسی کامل خودداری کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرعادی، موضوع را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند.

منبع: مهر