باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با شام وفات حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، اجتماع مــردم قم، هیئات مذهبی و بازاریان در اعتراض به اغتشاشات اخیر برگزار می‌شود.

این اجتماع بصورت راهپیمایی، امروز دوشنبه، بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء در دو مسیر جداگانه آغاز و به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) ختم خواهد شد.

شروع مسیر حرکت (شماره یک):

از امامزاده موسی مبرقع (علیه‌السلام) واقع در خیابان آیت الله طالقانی (آذر) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها)

شروع مسیر حرکت (شماره دو):

نیروگاه، مسجد طفلان مسلم (علیهماالسلام) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها)

شایان ذکر است، اقامه عزا در پایان مسیر راهپیمایی در حرم مطهر بانوی کرامت برپا می‌شود.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم