یک سایت یونانی در گزارشی به عملکرد تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت و از مهدی طارمی تمجید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سایت یونانی «fosonline» در گزارشی از فینال اخیر نوشت: خوزه لوئیز مندیلیبار تصمیم گرفت از ابتدا از دو مهاجم مرکزی تیمش استفاده نکند تا زمان بازگشت ایوب الکعبی، و نقش بازی‌سازی پشت مهاجم را به چیکینیو بسپارد.

مهاجم پرتغالی بازی را خوب آغاز کرد و با شوت‌های از راه دور و فاصله متوسط خطرساز شد، اما هرچه بازی جلوتر رفت، افت کرد و در نیمه دوم تقریباً نقشی در حملات المپیاکوس برای رسیدن به گل نداشت. البته تلاش‌هایی برای همکاری با هم‌تیمی‌ها انجام داد که به نتیجه نرسید.

مندیلیبار تا دقایق پایانی، چیکینیو را در زمین نگه داشت، چرا که می‌دانست این بازیکن می‌تواند با یک حرکت سرنوشت‌ساز، جریان بازی را تغییر دهد؛ اتفاقی که بار‌ها در گذشته رخ داده است. پیش‌تر نیز در بازی مقابل کیفیسیاس، زوج طارمی-یارمچوک تا پایان در زمین نگه داشته نشده بود و همین موضوع با انتقاد‌هایی همراه شد، زیرا یارمچوک در دقایق پایانی و هنگام فشار برای گل، تعویض شد.

به نظر می‌رسد طارمی زمانی بهترین عملکرد را دارد که کمی عقب‌تر بازی کند و نه به‌عنوان یک مهاجم کلاسیک. او علاوه بر گلزنی، توانایی بالایی در مشارکت در حملات و پیدا کردن هم‌تیمی آزاد در محوطه جریمه با یک لمس ساده توپ دارد.

در مجموع، هر انتخاب مندیلیبار باید در راستای برنامه تیمی و با بازدهی بالا و تداوم عملکرد همراه باشد. در برخی بازی‌ها، چیکینیو بازیکن کلیدی است و شاید در نقشی عقب‌تر از شماره «۱۰ فرضی» بازی کند. اما در دیدار‌هایی که المپیاکوس به تساوی رسیده و برای گل فشار می‌آورد، حضور همزمان زوج ایرانی-اوکراینی در زمین ضروری است.