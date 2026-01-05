رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: متروباس تفاوت چندانی با تراموا ندارد و مخالفت با واردات آن به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت سیاسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به واردات متروباس به پایتخت اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌های صورت گرفته ۷۵ متروباس به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران اضافه می‌شود. به طوری که بخشی از این متروباس‌ها تا پایان امسال وارد ناوگان خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص ویژگی‌های متروباس‌های وارداتی تأکید کرد: متروباس تفاوت چندانی با تراموا ندارد و سه کابینه، چرخ لاستیکی و برقی است.

وی در مورد علت مخالفت برخی اعضای شورا با واردات تراموا به تهران با وجود عدم تفاوت جدی با متروباس، یادآور شد: مخالفت‌ها با فعالیت تراموا سیاسی است و هیچ ارتباطی با مباحث فنی و تخصصی ندارد.

برچسب ها: تراموا ، شورای شهر
خبرهای مرتبط
تست تراموا در تهران مثبت بود
چمران: با توجه به شرایط موجود همین میزانی که اتوبوس تهیه شده خوب است
چمران: خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای تهران/ کمبود واگن مترو جدی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری عامل موساد در تهران + فیلم
زندان، پایان شرط‌بندی عجیب در پانتومیم
ترافیک سنگین در شریان‌های اصلی پایتخت
نظارت بر فعالیت سوخت‌رسان‌ های سیار/ جایگاه سوخت تک‌سکو در تهران ساخته می شود
تحریم و محدودیت دارویی برای افراد دارای بیماری خاص جنایت علیه بشریت است
آغاز طرح «وانا» و انعقاد قرارداد خرید ۲ هزار دستگاه ون جدید
انسداد مقطعی آزادراه تهران–کرج به‌دلیل نصب پل عابر پیاده
کیفیت هوای تهران همچنان ناسالم است
کلاهبرداری ۵۵۰ میلیاردی با پیش‌فروش خانه
افزایش قیمت لبنیات تخلف است
آخرین اخبار
۲ بزرگراهی که بیشترین تصادفات فوتی را در تهران دارند
مخالفت‌ها با تراموا سیاسی است
ثبت ۱.۶ میلیون تخلف شبانه در پایتخت
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری سایبری همزمان با واریز کالابرگ ۴ میلیونی
کلاهبرداری ۵۵۰ میلیاردی با پیش‌فروش خانه
انسداد مقطعی آزادراه تهران–کرج به‌دلیل نصب پل عابر پیاده
افزایش قیمت لبنیات تخلف است
مراجع نظارتی در حال بررسی وضعیت حریم هستند
دستگیری عامل موساد در تهران + فیلم
زندان، پایان شرط‌بندی عجیب در پانتومیم
خدمت شایسته به زائران خانه خدا اولویت اصلی مجموعه حج و زیارت است
تحریم و محدودیت دارویی برای افراد دارای بیماری خاص جنایت علیه بشریت است
آغاز طرح «وانا» و انعقاد قرارداد خرید ۲ هزار دستگاه ون جدید
ترافیک سنگین در شریان‌های اصلی پایتخت
کیفیت هوای تهران همچنان ناسالم است
نظارت بر فعالیت سوخت‌رسان‌ های سیار/ جایگاه سوخت تک‌سکو در تهران ساخته می شود
رادان: والدین مراقب باشند فرزندانشان در تور کشته‌ساز‌ها نیفتند
عبور از مشکلات با همدلی و عقلانیت ممکن است
هوشیاری و همکاری اصناف پشتوانه اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دولت است
جزئیات بیشتر از طرح جدید کالابرگ الکترونیک/ اعتبار کالابرگ در صورت عدم استفاده می‌سوزد؟
شناسایی ۴۰ متهم انتشار اخبار جعلی اغتشاشات اخیر در فضای مجازی
انسجام ملی بزرگ‌ترین سرمایه ایران پس از جنگ ۱۲روزه است
آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های کشور/ ترافیک سنگین در هراز، پردیس-تهران و قزوین-کرج
دستگیری مخل نظم عمومی به ضرب گلوله پلیس
کشته‌سازی ضد انقلاب در رابطه با فوت ساغر اعتمادی دروغ از آب درآمد
دستگیری هدفمند لیدر‌های تحریک‌کننده اعتراضات آغاز شده است
مجسمه والرین به فرودگاه مهرآباد رسید
۱۵ مخدر جدید در کشور شناسایی شد
ضرورت هوشمندسازی جهت کاهش آمار تصادفات رانندگی
راه‌اندازی بازارچه دائمی خوداشتغالی بانوان در منطقه ۱۰