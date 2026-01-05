باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ مصطفی زینیوند، رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با هشدار نسبت به روند افزایشی تصادفات رانندگی در پایتخت، آمار سوانح ترافیکی هشتماهه نخست سال جاری را نگرانکننده توصیف کرد و خواستار ورود جدی همه نهادهای مسئول برای کاهش تلفات شد.
وی با بیان اینکه امسال در هر سه گروه کاربران ترافیکی شاهد افزایش تصادفات بودهایم، گفت: در هشتماهه نخست امسال متأسفانه ۶۰۲ نفر در اثر تصادفات رانندگی در حوزه پلیس راهور تهران بزرگ جان خود را از دست دادهاند؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تعداد جانباختگان ۴۰۷ نفر بوده که نشاندهنده افزایش ۱۹۵ نفری معادل ۴۸ درصد در تصادفات منجر به فوت است.
افزایش تصادفات جرحی و خسارتی
سرهنگ زینیوند ادامه داد: در این مدت، ۱۹ هزار و ۲۷۲ فقره تصادف جرحی به ثبت رسیده که نسبت به ۱۷ هزار و ۵۱۲ فقره در سال گذشته، ۱۷۶۰ فقره افزایش معادل ۱۰ درصد را نشان میدهد.
به گفته وی، در حوزه تصادفات خسارتی نیز تصادفاتی که منجر به ترسیم کروکی شدهاند از ۸۲ هزار و ۵۹۹ فقره در سال گذشته به ۹۶ هزار و ۳۹۵ فقره در سال جاری رسیده که بیانگر افزایش حدود ۱۳ هزار فقرهای معادل ۱۷ درصد است.
سهم بالای تصادف عابران پیاده و موتورسواران
رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به ترکیب جانباختگان تصادفات اظهار کرد: از مجموع ۶۰۲ فوتی، ۲۲۶ نفر معادل ۳۷ درصد عابر پیاده، ۲۷۵ نفر معادل ۴۶ درصد موتورسوار و ۱۰۱ نفر معادل ۱۶ درصد سرنشینان خودروها بودهاند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از تصادفات موتورسواران در مناطق حاشیهای شهر رخ میدهد که عمدتاً به تردد در معابر بزرگراهی بازمیگردد؛ در حالی که این معابر اساساً برای تردد موتورسیکلت طراحی نشدهاند و عدم استفاده از کلاه ایمنی، سرعت غیرمجاز و رفتارهای پرخطر، نقش مؤثری در افزایش تلفات دارد.
بزرگراهها در صدر تصادفات فوتی
سرهنگ زینیوند با اشاره به محل وقوع تصادفات مرگبار گفت: ۵۹ درصد تصادفات فوتی در بزرگراهها و ۳۷ درصد در معابر اصلی رخ داده است.
وی افزود: در میان بزرگراهها، بزرگراه آزادگان با ۴۷ فوتی معادل ۸ درصد از کل تصادفات فوتی در رتبه نخست و بزرگراه امام علی (ع) با ۳۶ فوتی معادل ۶ درصد در رتبه دوم قرار دارند.
علل اصلی و زنجیرهای تصادفات
رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، عدم توجه به جلو با ۴۲ درصد، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با ۳۲ درصد و تغییر مسیر ناگهانی با ۶ درصد را از علل اصلی تصادفات عنوان کرد و افزود: در بررسیهای پلیسی معمولاً یک علت تامه برای تصادف اعلام میشود، اما واقعیت این است که تصادفات حاصل یک زنجیره از عوامل شامل علل اولیه، علل واسط و علل مستقیم هستند.