بازار بزرگ رشت + فیلم

بازار بزرگ رشت یکی از مهم‌ترین مراکز سنتی عرضه کالا در استان گیلان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضور واحدهای صنفی و دستفروشان در بخش های مختلف بازار رشت، آن را به یکی از اصلی ترین نقاط تأمین مایحتاج روزانه شهروندان و گردشگران تبدیل کرد.

 

