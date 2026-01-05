بازار بزرگ رشت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0648\u0627\u062d\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0635\u0646\u0641\u06cc \u0648 \u062f\u0633\u062a\u0641\u0631\u0648\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0631\u0634\u062a\u060c \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0646\u0642\u0627\u0637 \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0627\u06cc\u062d\u062a\u0627\u062c \u0631\u0648\u0632\u0627\u0646\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n