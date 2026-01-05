اسامی نمایش‌های خیابانی منتخب چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از سوی دبیرخانه این رویداد هنری اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه چهل‌وچهارمین چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اسامی آثار پذیرفته شده در بخش نمایش‌های خیابانی این رویداد ملی و بین‌المللی را معرفی کرد.

 انتخاب آثار این بخش برعهده سمیه مهری، محمدرضا غفاری، میلاد مولوی، سعید خیراللهی و احمد صمیمی بوده است. 

براین اساس ۲۳ اثر در بخش مسابقه این دوره از جشنواره حضور دارند.

عناوین آثار بخش مسابقه به شرح زیر است: 

- نمایش «امروز، درختی خواهم شد» با طراحی و کارگردانی فرامرز غلامیان - بوشهر/جزیره خارک

- نمایش «بارش» با طرحی از امیر امینی با کارگردانی آرزو علی‌پور - گیلان/لاهیجان
 
- نمایش «بازگشت به آینده» با طرحی از سامان شکیبا و کارگردانی علیرضا تاجیک - تهران/قرچک 

- نمایش «بهمنشیر یک نفر» با طرحی از اصغر خلیلی و کارگردانی مجتبی خلیلی - اصفهان/اصفهان

- نمایش «تریبون» با طرحی از میثم سرآبادانی و کارگردانی مهسا افتحی- مرکزی/تفرش 
 
- نمایش «تمام نا تمام من» با طرحی مشترک از ابوذر چهل‌امیرانی و جمشید عسگری با کارگردانی جمشید عسگری - تهران/تهران

- نمایش «ته این قصه ...» با طراحی و کارگردانی امیر رجب‌پور - قزوین/ الوند
 
- نمایش «جهانبخش» با طرحی از سمانه شاهرخی ساردو و کارگردانی احسان بحرینی- کرمان جنوب/جیرفت
 
- نمایش «چهل تیکه از حکایات حکیم» با طرحی مشترک از زنده یاد حیدر رضایی و مالک آبسالان با کارگردانی مالک آبسالان-ایلام/دهلران 

- نمایش «حنان» با طرحی مشترک از آرام پزشکیان و افشین خدری و کارگردانی افشین خدری - کردستان/ سنندج 

- نمایش «خانواده آقای هاشمی» با طراحی و کارگردانی مارال ایزدبخش - بوشهر/بوشهر
 
- نمایش «سورئالیت» با طرحی از سعید بادینی و کارگردانی بنیامین نیرو - سیستان و بلوچستان/ زاهدان

- نمایش «شرمین بو» با طراحی مصطفی کولیوندی با کارگردانی محسن کولیوندی و مصطفی کولیوندی - ایلام/ایلام 

- نمایش «صادق بوره» با طراحی و کارگردانی بهنام کاوه - خوزستان/آبادان

- نمایش «ققنوس» با طراحی و کارگردانی عزیز قیم - چهارمحال و بختیاری/شهرکرد

- نمایش «قلمستان» با طرحی از سیدسروش پیمبری و کارگردانی مریم دوستی ایرانی - اصفهان/اصفهان 

- نمایش «قوطی کبریت» با طراحی و کارگردانی مهدی حبیبی- همدان/ ملایر

- نمایش «کوران» با طرحی از سیدمحسن موسوی و کارگردانی علیرضا شمس - اصفهان/فلاورجان

- نمایش «گلاویژ» با طراحی و کارگردانی سید فریدون احمدی - کردستان/سنندج 

- نمایش «گودو در انتظار» با طراحی و کارگردانی سید سوران حسینی- کردستان/ مریوان

- نمایش «نامیران» با طرحی از مجتبی لاله‌زاری و کارگردانی مهسا دهقانی - یزد/ یزد 

- نمایش «نزدیک یا که دور» با طراحی مشترک علیرضا زارع و علیرضا کاغذگران با کارگردانی علیرضا زارع و علیرضا کاغذگران - یزد/یزد 

- نمایش «هیچ پلاس» با طرحی از سعید خیرالهی و کارگردانی امیر امینی- گیلان/لاهیجان 

چهل‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی دی و بهمن ماه سال جاری در کرمان و تهران برگزار خواهد شد و مدیریت بخش خیابانی آن را مریم کاظمی بر عهده دارد.

