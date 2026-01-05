باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه چهلوچهارمین چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر اسامی آثار پذیرفته شده در بخش نمایشهای خیابانی این رویداد ملی و بینالمللی را معرفی کرد.
انتخاب آثار این بخش برعهده سمیه مهری، محمدرضا غفاری، میلاد مولوی، سعید خیراللهی و احمد صمیمی بوده است.
براین اساس ۲۳ اثر در بخش مسابقه این دوره از جشنواره حضور دارند.
عناوین آثار بخش مسابقه به شرح زیر است:
- نمایش «امروز، درختی خواهم شد» با طراحی و کارگردانی فرامرز غلامیان - بوشهر/جزیره خارک
- نمایش «بارش» با طرحی از امیر امینی با کارگردانی آرزو علیپور - گیلان/لاهیجان
- نمایش «بازگشت به آینده» با طرحی از سامان شکیبا و کارگردانی علیرضا تاجیک - تهران/قرچک
- نمایش «بهمنشیر یک نفر» با طرحی از اصغر خلیلی و کارگردانی مجتبی خلیلی - اصفهان/اصفهان
- نمایش «تریبون» با طرحی از میثم سرآبادانی و کارگردانی مهسا افتحی- مرکزی/تفرش
- نمایش «تمام نا تمام من» با طرحی مشترک از ابوذر چهلامیرانی و جمشید عسگری با کارگردانی جمشید عسگری - تهران/تهران
- نمایش «ته این قصه ...» با طراحی و کارگردانی امیر رجبپور - قزوین/ الوند
- نمایش «جهانبخش» با طرحی از سمانه شاهرخی ساردو و کارگردانی احسان بحرینی- کرمان جنوب/جیرفت
- نمایش «چهل تیکه از حکایات حکیم» با طرحی مشترک از زنده یاد حیدر رضایی و مالک آبسالان با کارگردانی مالک آبسالان-ایلام/دهلران
- نمایش «حنان» با طرحی مشترک از آرام پزشکیان و افشین خدری و کارگردانی افشین خدری - کردستان/ سنندج
- نمایش «خانواده آقای هاشمی» با طراحی و کارگردانی مارال ایزدبخش - بوشهر/بوشهر
- نمایش «سورئالیت» با طرحی از سعید بادینی و کارگردانی بنیامین نیرو - سیستان و بلوچستان/ زاهدان
- نمایش «شرمین بو» با طراحی مصطفی کولیوندی با کارگردانی محسن کولیوندی و مصطفی کولیوندی - ایلام/ایلام
- نمایش «صادق بوره» با طراحی و کارگردانی بهنام کاوه - خوزستان/آبادان
- نمایش «ققنوس» با طراحی و کارگردانی عزیز قیم - چهارمحال و بختیاری/شهرکرد
- نمایش «قلمستان» با طرحی از سیدسروش پیمبری و کارگردانی مریم دوستی ایرانی - اصفهان/اصفهان
- نمایش «قوطی کبریت» با طراحی و کارگردانی مهدی حبیبی- همدان/ ملایر
- نمایش «کوران» با طرحی از سیدمحسن موسوی و کارگردانی علیرضا شمس - اصفهان/فلاورجان
- نمایش «گلاویژ» با طراحی و کارگردانی سید فریدون احمدی - کردستان/سنندج
- نمایش «گودو در انتظار» با طراحی و کارگردانی سید سوران حسینی- کردستان/ مریوان
- نمایش «نامیران» با طرحی از مجتبی لالهزاری و کارگردانی مهسا دهقانی - یزد/ یزد
- نمایش «نزدیک یا که دور» با طراحی مشترک علیرضا زارع و علیرضا کاغذگران با کارگردانی علیرضا زارع و علیرضا کاغذگران - یزد/یزد
- نمایش «هیچ پلاس» با طرحی از سعید خیرالهی و کارگردانی امیر امینی- گیلان/لاهیجان
چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی دی و بهمن ماه سال جاری در کرمان و تهران برگزار خواهد شد و مدیریت بخش خیابانی آن را مریم کاظمی بر عهده دارد.
منبع: ادارهکل هنرهای نمایشی