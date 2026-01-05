باشگاه خبرنگاران جوان - پس از ربایش رئیس جمهور قانونی ونزوئلا توسط نیرو‌های «دلتا فورس» آمریکا، ترامپ تلاش بسیاری برای خلق افسانه از عملکرد این نیرو‌ها کرد. اما در اردیبهشت سال ۱۳۵۸، اولین شکست کماندو‌های این یگان در صحرای طبس ایران رقم خورده بود.

ترامپ در خصوص عملیات غیر قانونی ربایش مادورو گفته است: «هیچ کشوری در جهان نمی‌توانست به آنچه آمریکا دیروز به دست آورد برسد، یا صادقانه بگویم، در چنین مدت کوتاهی». لفاظی‌های ترامپ در حالی است که روزنامه آتلانتیک به نقل از برخی مقامات آمریکایی نوشته است: «به احتمال زیاد، واشنگتن در عملیات اخیر در ونزوئلا حداقل از حمایت ارتش ونزوئلا همراه بوده است.»

همراهی احتمالی بخشی از نیرو‌های کشور هدف با عملیات یگان ویژه ارتش آمریکا تنها مربوط به مورد ونزوئلا نیست. در زمان تجاوز نظامی آمریکا به طبس نیز همراهی برخی عناصر داخلی با متجاوزان مطرح بود. در عملیاتی ناکام که طوفان شن باعث کشته شدن ۸ نظامی آمریکایی و زمین‌گیری تجهیزات ارتش ایالات متحده در صحرای طبس شد.

بمباران اسناد طبس توسط بنی‌صدر

عملیات «پنجه عقاب» که در ایران به عنوان عملیات طبس شناخته می‌شود، در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۵۹ به منظور آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در سفارت ایالات متحده در تهران انجام شد. این عملیات، نخستین تجربه عملیاتی نیروی دلتا فورس و البته اولین شکست تمام عیار آنها بود. در واقعه طبس، نیروهای سرهنگ «چارلی بک ویث» شکست مفتضحانه‌ای را متحمل شدند. آن طور که بک ویث در خاطراتش آورده است، او یکبار در این عملیات حضور یافت اما تا پایان عمر بارها کابوس آن شب را در خواب‌هایش می‌دید.

پس از شکست و فرار نیروهای آمریکایی از ایران، آنچه آنها برجای گذاشتند، تنها جنازه هشت سرباز و پنج فروند بالگرد زمین‌گیر شده نبود، ابهامات بسیاری نیز برجای ماند که چطور آمریکایی‌ها بدون آنکه توسط رادارهای ایرانی ردیابی شوند، تا طبس پیش رفته‌اند؟تبعات واقعه طبس، کنار رفتن فرمانده وقت نیروی هوایی بود. اما تحقیقات تکمیلی‌تر تنها به این دلیل ناکام ماند که بنی صدر ساعاتی پس از فرار آمریکایی‌ها دستور بمباران بالگردهای باقی مانده را صادر کرده بود!

رد خون نیرو‌های دلتا از سومالی تا غزه

حضور در طبس اولین و عملیات در ونزوئلا آخرین مورد از استفاده آمریکایی‌ها از نیرو‌های ویژه موسوم به دلتا فورس است. اما این دو مورد تنها مواردی نیستند که ایالات متحده از این نیرو‌ها استفاده می‌کند.در افغانستان، سومالی و غزه نیز ارتش آمریکا از نیرو‌های ویژه خود بهره برده است. اما صرفا از مواردی نام می‌برد که عملیات نیرو‌های فوق موفقیت آمیز بودند. نظیر عملیات «نیزه نپتون» که به قتل اسماه بن لادن منجر شد.در سال ۱۹۹۳ نیرو‌های ویژه آمریکایی عملیاتی برای دستگیری یا قتل محمد فرح عیدید رهبر شورشیان سومالی انجام دادند که در جریان این عملیات، ۱۸ نیروی آمریکایی کشته شدند. فیلم سقوط شاهین از این واقعه ساخته شده است.سپس آمریکایی‌ها برای دستگیری ملاصاحب دومین رهبر طالبان، از نیرو‌های دلتا فورس در قندهار استفاده کردند که این عملیات نیز به شکستی کامل منتهی شد. در یکی از آخرین موارد حضور نیرو‌های ویژه آمریکایی در باریکه غزه، فرجامی جز کشته شدن ۵ نفر از آنها و عقب نشینی از غزه نیافت.

تکرار یک سناریو در ماجرای مادورو

در تمامی موارد ذکر شده، آمریکایی‌ها از نیروهای ویژه خود به جهت آزادسازی گروگان‌ها یا ربایش و قتل رهبران کشورهای هدف استفاده کرده‌اند. اما در تمامی موارد، آنها یا از همراهی عناصر نفوذی بهره می‌بردند یا به کشورهایی ورود کرده‌اند که دچار آشوب یا ناآرامی بودند. در ایران که اولین شکست نیروهای دلتا رقم خورد، انقلاب اسلامی به تازگی به پیروزی رسیده بود و از طرف دیگر، وجود عناصر ضد انقلاب، دست آمریکایی‌ها برای عملیات در ایران را بازتر می‌کرد. در افغانستان‌، غزه و سومالی این کشورها و مناطق از حاکمیت قوی برخوردار نبودند. در ماجرای ونزوئلا نیز آینده مشخص خواهد کرد چه پشت پرده‌هایی در خود دارد.آتلانتیک به نقل یکی از مشاور پنتاگون آورده است: «چنین عملیاتی بدون کمک بزرگ یا خویشتنداری عمدی ارتش ونزوئلا انجام نمی شد».

منبع: فارس