راهپیمایی شبانه ونزوئلایی‌ها و درخواست برای آزادی مادورو + فیلم

مردم ونزوئلا در واکنش به بازداشت رئیس جمهور کشورشان توسط نیروهای آمریکایی راهپیمایی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ونزوئلا در راهپیمایی شبانه ای برای آزادی نیکلاس مادورو، رئیس جمهور بازداشت شده کشورشان در خیابان ها تجمع کردند.

 

