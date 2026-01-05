کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستورکار داشتند.

پس از نطق مخالفان و موافقان، کلیات بودجه سال آینده به رای گذاشته شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۷۱ رای موافق، ۶۹ رای مخالف، ۶ رای ممتنع، ۲ عدم مشارکت از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در مجلس با کلیات بودجه ۱۴۰۵ موافقت کردند.

پیش‌تر مجلس کلیات بودجه را رد کرده بود که پس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق و متعاقب آن ارسال نامه رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی مبنی بر موافقت دولت با اعمال اصلاح در ۵ بخش مرتبط با معیشت مردم واحد‌های تولیدی، اصلاحات معیشتی مورد مطالبه و دغدغه مردم در کمیسیون تلفیق اعمال شد و در نهایت کلیات این لایحه در صحن علنی امروز مجلس با ۱۷۱ رأی موافق به تصویب رسید.

اصلاحات معیشتی که مجلس به نفع مردم در لایحه بودجه اعمال کرد:

اصلاح میزان افزایش حقوق‌ها از ۲۰ درصد به افزایش پلکانی تا ۴۳ درصد
اصلاح و کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد
پیش بینی ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی
پیش بینی ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم برای تأمین نان مردم
پیش بینی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

 

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۱۵ دی ۱۴۰۴
درمورد پرداخت. یا رانه خانوار و دهک بندی هم بررسی و درنظر گرفتن عدالت رسیدگی شود برخی از خانوارها از شهریور ماه تاکنون یارانه آنها قطع وواریز نگردید .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۱۵ دی ۱۴۰۴
این اصلاحات معیشتی به نفع مردم بیشتر وعده سر خرمنه. و اصلاحات معیشتی به ضرر ملت الی ماشاالله.
