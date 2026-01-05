درخشش ورزشکاران کردستان در میادین جهانی و آسیایی؛ سرانه ورزشی استان نصف میانگین کشوری است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - فرزاد خاکی در مراسم تجلیل از روسای هیات‌های ورزشی و دبیران سمن‌های کردستان، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۶ هیات و انجمن استانی و ۳۷۸ هیات شهرستانی به طور فعال مشغول خدمت‌رسانی هستند و ۵۸۱ باشگاه خصوصی دارای مجوز نیز در سطح استان فعالیت می‌کنند. وی افزود: همچنین ۵۳ تیم از کردستان در لیگ‌های کشوری حضور دارند.

آمار ورزشکاران بیمه‌شده و موفقیت‌های بین‌المللی

وی در بخش آماری به وضعیت ورزشکاران بیمه‌شده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ هزار نفر ورزشکار در استان فعالیت می‌کنند که برنامه هدف‌گذاری شده تا پایان سال جاری، رسیدن به آمار ۸۵ هزار نفری است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به دستاورد‌های اخیر ورزشکاران، ادانه داد: تنوع در موفقیت‌های کسب شده در رشته‌های مختلف ورزشی مشهود است.

خاکی یادآور شد: طی چند ماه اخیر، ورزشکاران کردستانی توانسته‌اند ۱۴ نشان در سطح جهانی و ۹ نشان آسیایی کسب کنند.

وی افزود: در دوره گذشته تنها یک نماینده در پاراالمپیک داشتیم که تلاش می‌شود در دور آتی المپیک و پارالمپیک تعداد ورزشکاران اعزامی افزایش یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، هر ورزشکاری که در قالب تیم ملی در رقابت‌های رسمی حضور یافته، جوایزی دریافت کرده است.

چالش‌های زیرساختی و مالی

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان مهم‌ترین چالش‌های استان را در دو بخش زیرساخت و مالی برشمرد و گفت: سرانه ورزشی پایین در استان مشهود است به طوریکه سرانه فضای ورزشی در استان تنها ۴۶ سانتی‌متر و نصف میانگین ۸۵ سانتی‌متری کشوری است.

خاکی یادآور شد: ۴۸ پروژه نیمه‌تمام ورزشی در سطح استان وجود دارد که برای اتمام آن نیاز به تخصیص اعتبارات جهشی است تا هرچه سریعتر به بهره‌برداری برسند.

به گفته خاکی، نبود حامی مالی قدرتمند، نبود سالن‌های تخصصی استان، نبود خوابگاه ورزشی، و فقدان خوابگاه مجهز ورزشی از موانع توسعه قهرمانی است که فعالیت تیم‌های حرفه‌ای استان را با مشکل مواجه کرده است.

وی گفت: در حوزه ورزش همگانی، ۱۲ رشته در استان فعال و برنامه‌ریزی مناسبی در این بخش صورت گرفته است.

ایجاد و توسعه پایگاه‌های قهرمانی نیز به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی استان برای حمایت از استعداد‌های ورزشی از زبان مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، ذکر شد.

فعالیت‌های حوزه جوانان

وی به فعالیت ۲۵ مرکز مشاوره ازدواج و ۴ مرکز همسان‌گزینی اشاره کرد و افزود: طرح «مهتا» در حوزه جوانان از تابستان امسلل آغاز شده و تاکنون ۸۶۰ نفر در آن ثبت‌نام کرده‌اند.