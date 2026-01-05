باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در این روز‌های مبارک، مؤمنان و عاشقان بندگی با حضور پرشور و خالصانه خود، فضای مساجد را آکنده از ذکر خدا، آرامش روح و صفای دل کردند. اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان، با استقبال گسترده از این آیین عبادی، جلوه‌ای زیبا از ایمان و گرایش به معنویت را به نمایش گذاشتند.

معتکفان در این خلوت سه‌روزه، با دوری از هیاهوی زندگی روزمره و تمرکز بر عبادت، به قرائت قرآن کریم، اقامه نماز‌های واجب و مستحبی، دعا، مناجات و راز و نیاز با پروردگار پرداختند و لحظاتی ناب از خودسازی و تقرب الهی را تجربه کردند. صدای دلنشین تلاوت قرآن، زمزمه دعا‌ها و اشک‌های عاشقانه بندگان، فضایی روح‌بخش و تأثیرگذار در مساجد ایجاد کرده بود.

این مراسم معنوی، علاوه بر تقویت ارتباط فرد با خداوند، نقش مهمی در افزایش همدلی، انس با مسجد و تحکیم پیوند‌های اجتماعی ایفا کرد و نشان داد که مساجد همچنان کانون اصلی معنویت و وحدت در جامعه اسلامی هستند. آیین اعتکاف در خرم‌آباد، جلوه‌ای ماندگار از بندگی خالصانه و عشق به عبادت بود که آثار معنوی آن تا مدت‌ها در دل و جان شرکت‌کنندگان باقی خواهد ماند.