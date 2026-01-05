باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش‌های صهیونیستی امروز دوشنبه حاکی از آن است که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از ترس تغییر جهت آتش ایران به سمت این رژیم، در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته است.

شبکه صهونیستی «آی ۲۴ نیوز» صبح امروز دوشنبه ادعا کرد که «در پی نگرانی از نشانه‌روی موشک‌های ایران به سمت اسرائیل، وضعیت هشدار حداکثری در نهاد‌های نظامی برقرار شده است.»

این شبکه توضیح داد که شبکه جاسوسی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل (امان) در حال برگزاری رزمایش‌های نظامی است و تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم یک نشست امنیتی طولانی با حضور وزرای شورای امنیت داخلی (کابینه جنگی) برگزار کرده که در آن احتمال جنگ با ایران بررسی شده است.

طبق ادعای این شبکه، نتانیاهو در این نشست نتایج به دست آمده از دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ در فلوریدا را ارائه کرده و اولویت‌های اقدام علیه ایران و زمان‌بندی آن را مشخص نموده است.

همچنین بر اساس گزارش این شبکه صهیونیستی «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ و «ایال زامیر» رئیس ستاد کل ارتش رژیم تروریستی اسرائیل با حضور در واحد جاسوسی امان، از رزمایش‌هایی که سناریو‌های مختلف مربوط به جنگ با ایران را شبیه‌سازی می‌کرد، بازدید کردند.

منبع: اسپوتنیک