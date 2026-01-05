 داده‌های سامانه پایش کیفی هوا، از روند افزایش آلاینده‌های هوای شهر‌های استان حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  هوای اکثر شهرهای البرز روز گذشته در محدوده قابل قبول قرار داشت اما از صبح امروز دوشنبه ۱۵ دی، با افزایش آلاینده‌ها، کیفیت هوا در برخی مناطق ناسالم شده است.

شاخص کیفی هوا در مرکز استان با قرار گرفتن روی عدد ۱۰۸، در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.

هوای هشتگرد با شاخص ۱۵۱، برای همه ناسالم شده است. شاخص کیفی هوای فردیس عدد ۱۲۳ و نظرآباد عدد ۱۲۲ را نشان می‌دهد و در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هوای اشتهارد و چهارباغ فعلاً در محدوده قابل قبول است اما طبق هشدار زرد هواشناسی، احتمال آلودگی هوای این شهرها نیز وجود دارد.

