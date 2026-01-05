۲.۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش خدمات حمایتی/ زوج مددجوی پشت نوبت جهیزیه نداریم

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سراسر کشور از خدمات کمیته امداد بهره‌مند هستند و این خدمات در حوزه‌های معیشتی، درمان، مسکن، اشتغال و ازدواج ارائه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین خدرویسی دوشنبه ۱۵ دی‌ در مراسم اهدای ۵۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان تحت پوشش کمیته امداد کرمان اظهار کرد: استان کرمان همواره نماد ولایت‌مداری، ایثار و همراهی با نظام اسلامی بوده و خدمت‌رسانی به مردم این استان افتخاری بزرگ برای کمیته امداد است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد خود را خادم و خدمتگزار ولی‌نعمتان واقعی انقلاب می‌داند، افزود: در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سراسر کشور تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند.

خدرویسی با اشاره به وضعیت استان کرمان گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۲ هزار خانوار در استان تحت حمایت کمیته امداد هستند و همکاران ما در این استان به صورت شبانه‌روزی در حوزه‌های مختلف خدمت‌رسانی به این خانواده‌ها فعالیت می‌کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ازدواج جوانان گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، در حال حاضر هیچ زوج جوان تحت پوشش این نهاد در کشور پشت نوبت دریافت جهیزیه قرار ندارد و تمامی متقاضیان واجد شرایط، خدمات لازم را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد بیش از ۱۲۰ نوع خدمت حمایتی به مددجویان ارائه می‌دهد، اظهار کرد: این خدمات شامل اشتغال، بهداشت و درمان، مسکن، جهیزیه، لوازم ضروری زندگی، تحصیل و سایر حمایت‌های معیشتی است.

خدرویسی ادامه داد: در سطح کشور ماهانه بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان مستمری به مددجویان کمیته امداد پرداخت می‌شود و تنها در ۹ ماه گذشته در استان کرمان حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان مستمری به خانوارهای تحت پوشش پرداخت شده است.

وی با قدردانی از همراهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه محرومیت‌زدایی گفت: سپاه و بسیج همواره در کنار کمیته امداد در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و کاهش محرومیت‌ها حضور مؤثر داشته‌اند و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، نماد بارز مردم‌دوستی، یتیم‌نوازی و خدمت بی‌منت به محرومان بود.

خدرویسی در پایان با تقدیر از مدیرکل و کارکنان کمیته امداد استان کرمان، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همکاری‌ها، خدمات حمایتی به خانواده‌های نیازمند استان بیش از پیش توسعه یابد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: کمیته امداد ، مددجویان کمیته امداد
خبرهای مرتبط
روایت بانوی کارآفرین زرندی که به خودکفایی رسید/آغاز تولید با ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات
حمایت ۷۰۸ پرستار کرمانی از ۷۷۵ یتیم و فرزند محسنین
اعلام روش‌های مشارکت در جشن عاطفه‌ها در کرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
هشدار جدی به مشترکان پرمصرف؛ ذخیره سد بافت به زیر ۱۵ درصد رسید
آیین «حلیم نذری» در روستای کبیر؛ از خاک تا دیگ، عشق امام حسین (ع) می‌جوشد
۲.۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش خدمات حمایتی/ زوج مددجوی پشت نوبت جهیزیه نداریم