۲.۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش خدمات حمایتی/ زوج مددجوی پشت نوبت جهیزیه نداریم

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین خدرویسی دوشنبه ۱۵ دی در مراسم اهدای ۵۰۰ سری جهیزیه به زوجهای جوان تحت پوشش کمیته امداد کرمان اظهار کرد: استان کرمان همواره نماد ولایتمداری، ایثار و همراهی با نظام اسلامی بوده و خدمترسانی به مردم این استان افتخاری بزرگ برای کمیته امداد است.
وی با بیان اینکه کمیته امداد خود را خادم و خدمتگزار ولینعمتان واقعی انقلاب میداند، افزود: در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سراسر کشور تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند.
خدرویسی با اشاره به وضعیت استان کرمان گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۲ هزار خانوار در استان تحت حمایت کمیته امداد هستند و همکاران ما در این استان به صورت شبانهروزی در حوزههای مختلف خدمترسانی به این خانوادهها فعالیت میکنند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ازدواج جوانان گفت: با برنامهریزیهای صورتگرفته، در حال حاضر هیچ زوج جوان تحت پوشش این نهاد در کشور پشت نوبت دریافت جهیزیه قرار ندارد و تمامی متقاضیان واجد شرایط، خدمات لازم را دریافت کردهاند.
وی با بیان اینکه کمیته امداد بیش از ۱۲۰ نوع خدمت حمایتی به مددجویان ارائه میدهد، اظهار کرد: این خدمات شامل اشتغال، بهداشت و درمان، مسکن، جهیزیه، لوازم ضروری زندگی، تحصیل و سایر حمایتهای معیشتی است.
خدرویسی ادامه داد: در سطح کشور ماهانه بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان مستمری به مددجویان کمیته امداد پرداخت میشود و تنها در ۹ ماه گذشته در استان کرمان حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان مستمری به خانوارهای تحت پوشش پرداخت شده است.
وی با قدردانی از همراهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه محرومیتزدایی گفت: سپاه و بسیج همواره در کنار کمیته امداد در مسیر خدمترسانی به مردم و کاهش محرومیتها حضور مؤثر داشتهاند و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، نماد بارز مردمدوستی، یتیمنوازی و خدمت بیمنت به محرومان بود.
خدرویسی در پایان با تقدیر از مدیرکل و کارکنان کمیته امداد استان کرمان، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همکاریها، خدمات حمایتی به خانوادههای نیازمند استان بیش از پیش توسعه یابد.
منبع: ایسنا