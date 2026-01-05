محکومیت یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریالی فروشنده خوراک دام متخلف در تعزیرات حکومتی قائمشهر صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محمد جواد موحدیان رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائمشهر گفت: پرونده تقلب در عرضه خوراک دامی به میزان ۵ تن به ارزش ۷۷۵ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی قائمشهر رسیدگی شد.

او افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائمشهرگفت: بازرسان جهاد کشاورزی این گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان قائمشهر ارسال کردند.