باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست ویژه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با یکی از خیران فعال حوزه سلامت که با هدف توسعه مشارکت‌های خیرخواهانه در نظام سلامت این استان تشکیل شد، این نیکوکار اعلام آمادگی کرد یک همراه‌سرای مجهز در مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت احداث کند.

به گفته او، این فضا به منظور اسکان موقت همراهان بیمارانی طراحی خواهد شد که برای دریافت خدمات درمانی در این مرکز حضور دارند.

دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان با استقبال از این ابتکار انسان‌دوستانه گفت: راه‌اندازی همراه‌سرا در بیمارستان‌هایی مانند مرکز ۱۷ شهریور که از مراکز پرتردد استان محسوب می‌شود، می‌تواند بخش بزرگی از دغدغه‌های اقامتی خانواده‌های بیماران را برطرف کند.

او افزود: این گونه اقدامات خیریه، نقشی کلیدی در تحقق عدالت سلامت و افزایش رضایت‌مندی مردم ایفا می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: این دانشگاه از نظر فنی و اجرایی تمام‌توان خود را برای تسریع در اجرای این پروژه به کار خواهد گرفت.

مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی ۱۷ شهریور، یک مرکز تک تخصصی است که نوزادان و کودکان بیمار سراسر استان گیلان و همچنین استان‌های مجاور را که نیاز به بستری دارند، پذیرش می‌کند. این بیمارستان در خیابان نامجوی رشت، خیابان شهید سیادتی، ضلع جنوبی پارک شهر واقع شده است.

