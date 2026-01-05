۲.۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش خدمات حمایتی

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سراسر کشور از خدمات کمیته امداد بهره‌مند هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- حسین خدرویسی در مراسم اهدای ۵۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان تحت پوشش کمیته امداد کرمان اظهار کرد: استان کرمان همواره نماد ولایت‌مداری، ایثار و همراهی با نظام اسلامی بوده و خدمت‌رسانی به مردم این استان افتخاری بزرگ برای کمیته امداد است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد خود را خادم و خدمتگزار ولی‌نعمتان واقعی انقلاب می‌داند، افزود: در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سراسر کشور تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند.

خدرویسی با اشاره به وضعیت استان کرمان گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۲ هزار خانوار در استان تحت حمایت کمیته امداد هستند و همکاران ما در این استان به صورت شبانه‌روزی در حوزه‌های مختلف خدمت‌رسانی به این خانواده‌ها فعالیت می‌کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ازدواج جوانان گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، در حال حاضر هیچ زوج جوان تحت پوشش این نهاد در کشور پشت نوبت دریافت جهیزیه قرار ندارد و تمامی متقاضیان واجد شرایط، خدمات لازم را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد بیش از ۱۲۰ نوع خدمت حمایتی به مددجویان ارائه می‌دهد، اظهار کرد: این خدمات شامل اشتغال، بهداشت و درمان، مسکن، جهیزیه، لوازم ضروری زندگی، تحصیل و سایر حمایت‌های معیشتی است.

خدرویسی ادامه داد: در سطح کشور ماهانه بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان مستمری به مددجویان کمیته امداد پرداخت می‌شود و تنها در ۹ ماه گذشته در استان کرمان حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان مستمری به خانوار‌های تحت پوشش پرداخت شده است.

وی با قدردانی از همراهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه محرومیت‌زدایی گفت: سپاه و بسیج همواره در کنار کمیته امداد در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و کاهش محرومیت‌ها حضور مؤثر داشته‌اند و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، نماد بارز مردم‌دوستی، یتیم‌نوازی و خدمت بی‌منت به محرومان بود.

خدرویسی در پایان با تقدیر از مدیرکل و کارکنان کمیته امداد استان کرمان، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همکاری‌ها، خدمات حمایتی به خانواده‌های نیازمند استان بیش از پیش توسعه یابد.

 

معافیت مالیاتی برای خیرین بهزیستی
اقشار محروم و آسیب‌پذیر آموزش‌های مهارتی دریافت می‌کنند
