مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: ۵۶۶ دستگاه استخراج رمز ارز و ۱۰۷۷ عدد انواع بُرد کامپیوتری مربوط به آن در شهرستان کهریزک کشف و توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر حسن‌بکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: شب گذشته محموله یک دستگاه تریلی توسط پلیس امنیت اقتصادی شهرستان کهریزک توقیف شد و پس از مراجعه همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مشخص شد که محموله این تریلی ۵۶۶ دستگاه استخراج رمزارز و ۱۰۷۷ عدد انواع بُرد کامپیوتری مربوط به آن است.

وی افزود: در حال حاضر همکاران ما در حال تکمیل تحقیقات پیرامون شناسایی مکان‌هایی هستند که این دستگاه‌ها در آنجا فعال بودند و در ادامه میزان تلفات انرژی برق حاصل از فعالیت این دستگاه‌ها مشخص خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بیان اینکه این شرکت از برترین شرکت‌های توزیع برق کشور در زمینه اکتشاف دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱۵۶ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در مناطق تحت پوشش این شرکت کشف شده است.

منبع: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران