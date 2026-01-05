اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از غیرحضوری شدن کلاس‌های درس این دانشگاه تا پایان ترم تحصیلی جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی آمده است: حسب نامه معاون آموزشی وزارت علوم تمام کلاس‌های آموزشی از ۱۴ تا ۲۵ دی‌ماه به صورت غیرحضوری و امتحانات پایان‌ترم به صورت حضوری مطابق تقویم آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد.

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناور نهم دی ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دنبال برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و به‌منظور رفاه حال دانشجویان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مجاز شدند کلاس‌های هفته پایانی نیمسال جاری (ترم مهر ۱۴۰۴) را به‌صورت غیرحضوری برگزار کنند.

بر اساس این اطلاعیه، کلاس‌های هفته آخر ترم مهرماه ۱۴۰۴ از روز ۱۴ دی‌ماه می‌تواند به شکل غیرحضوری برگزار شود.

همچنین در این اطلاعیه یادآوری و تاکید شده که امتحانات پایان نیمسال به‌صورت حضوری و مطابق با برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برگزار خواهد شد.

منبع: دانشگاه جامع علمی کاربردی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۵ دی ۱۴۰۴
دراین دانشگاه باید گل گرفته بشه متاسفم برای وزارت علوم که مدرک این دانشگاه را قبول میکنه
