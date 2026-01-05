سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر از اجرای عملیات قلع و قمع ۳۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در منطقه بالاتجن این شهرستان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - معصومه صفری اوریمی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ امنیت غذایی، تعداد ۳۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی دی ماه امسال در این شهرستان قلع و قمع شد.

او افزود: این تغییر کاربری‌های غیرمجاز از قبیل ۳۵ پلاک به مساحت ۱۰ هزار و ۴۰۰ مترمربع تفکیک زمین، ۲ مورد احداث بنا به متراژ ۹۰ مترمربع، مخلوط ریزی ۱ هزار مترمربع و دیوارکشی ۹۵ متر قلع و قمع گردید.

صفری اوریمی گفت: این عملیات در روستا‌های ترکمن خیل، شامیرکلا، خرماکلا و قراخیل انجام شد که با حضور نماینده دادستانی، نیروی انتظامی، ماموران امور اراضی و رئیس مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن انجام گرفت.

او افزود: در جریان این اقدام قانونی ساخت و ساز‌های غیرمجاز شامل احداث بنا، تفکیک زمین، دیوارکشی و مخلوط ریزی بوده است که بدون اخذ مجوز، تخریب و اراضی به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

صفری اوریمی گفت: هدف از اجرای این عملیات، مقابله با ساخت و ساز‌های بی رویه و غیرمجاز اراضی کشاورزی، جلوگیری از خرد شدن اراضی، حفظ کاربری تولید زمین‌ها و اجرای دقیق قوانین و مقررات مرتبط با حفظ اراضی زراعی و باغی عنوان شده است.

او با اشاره به اینکه با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و از شهروندان خواسته می‌شود پیش از هرگونه اقدام عمرانی، مجوز‌های لازم را از مراجع ذی ربط دریافت کنند.

