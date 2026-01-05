باشگاه خبرنگاران جوان- محمد زارعی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در سومین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های سراسر کشور با عنوان تبیین طرح مراکز امید و زندگی و تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ که در سالن شهید صفری ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد با اشاره به طرح مراکز امید و زندگی، اظهار کرد: در حال حاضر از مراکز ماده ۱۶ عبور کردیم و اکنون مراکز امید و زندگی را در دستور کار قرار دادیم، اهداف طرح مراکز امید و زندگی خیلی فراتر از مراکز ماده ۱۶ است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه با انتصاب نماینده محترم رئیس‌جمهور و دبیرکل محترم ستاد، انرژی تازه‌ای به ستاد تزریق شده، به تشریح هفت طرح تحولی پرداخت که اکنون در دستور کار ستاد مبارزه با موادمخدر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اکنون این طرح‌ها به بلوغ رسیده، گفت: این هفت طرح تقدیم دفتر ریاست محترم جمهور شده و امیدواریم در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به ریاست رئیس محترم جمهور نیز به تصویب برسد.

زارعی با تشریح هفت طرح مذکور، گفت: نخستین طرح شامل مراکز امید و زندگی است، دومین طرح بحث تأمین مواد اولیه دارویی است که در این رابطه وزارت بهداشت اعلام نیاز کرده و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به عنوان عالی‌ترین مقام در این راستا باید برنامه‌ریزی می‌کرد و در این راستا دو راهکار داشتیم؛ نخست بحث واردات بود که هزینه‌های زیاد ایجاد می‌کرد و مشکلات خاص خود را داشت، موضوع دوم بحث قانون حاکم و جاری و استفاده از ظرفیت ماده ۴۲ قانون مبارزه با موادمخدر در بحث کشت شقایق الیفرا است. در این رابطه ستاد در بررسی‌ها به این نتیجه رسید که می‌تواند در این زمینه اقدام کند لذا طرح کشت شقایق الیفرا در دستور کار قرار گرفت.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بیان کرد: طرح سوم بحث تدوین طرح تحول درمان با نگاه کاهش آسیب و توانمندسازی معتادان بود، طرح بعدی مربوط به تشدید مبارزه با کشت غیرقانونی است که کماکان در دستور کار ستاد قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: ۳ اتفاق مهم دیگر در کنار چهار طرح مذکور به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی رخ داد که در این رابطه در بحث سیاست‌های کلی، شاخص‌ها تعیین و الزامات آن مشخص و وزن‌دهی به کار‌ها انجام شد، در مرحله دوم برای اینکه تکالیف ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه قانون مشخص شود طرح اصلاح قانون در دستور کار قرار گرفت که در مراحل پایانی قرار دارد و آخرین بحث نیز مربوط به طرح ملی بود که اکنون تدوین و ابلاغ شده است.

زارعی تأکید کرد: طرح‌های تحولی اکنون به بلوغ رسید و سایر طرح‌ها از جمله طرح ملی نیز به بلوغ خود رسیده و در آستانه اجرا قرار دارند.