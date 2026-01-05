باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «سانائه تاکایچی»، نخست‌وزیر ژاپن، بار دیگر از ارزیابی و محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا خودداری و ادعا کرد که اولویت دولت او، امنیت شهروندان ژاپنی و دیپلماسی با هدف بازگرداندن دموکراسی به ونزوئلا است.

تاکایچی در جریان اولین کنفرانس خبری خود در سال ۲۰۲۶ مدعی شد: «درباره پرسش شما در خصوص ونزوئلا، دولت ژاپن پیش‌تر بر اهمیت بازگشت سریع دموکراسی به این کشور تاکید کرده است. کشور ما همواره به ارزش‌ها و اصول بنیادین مانند آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون پایبند بوده است. دولت ژاپن بر اساس این موضع ثابت، به همکاری نزدیک با کشور‌های ذینفع، از جمله گروه هفت (G۷)، برای تنظیم اقداماتی جهت بازگشت دموکراسی و ثبات به ونزوئلا ادامه خواهد داد.»

شایان ذکر است که «یوشیهیکو نودا»، رهبر حزب قانون‌مدار دموکراتیک ژاپن (مخالف نخست‌وزیر فعلی)، پیش از این از اقدامات دولت دونالد ترامپ علیه ونزوئلا انتقاد کرده و آن را از منظر قوانین بین‌المللی با تردید‌های جدی همراه دانسته بود.

منبع: آر تی