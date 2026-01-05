مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به رشد ۱۲ درصدی حمل کالا و بار از طریق ریل تا پایان آبان ماه امسال، از توسعه صادرات به افغانستان با افزایش حمل ریلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-  جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راه آهن  در مراسم امضای تفاهم‌نامه توسعه حمل و نقل ریلی با شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) اظهار داشت: توسعه ریلی منجر به کاهش هزینه‌های تولید فولاد و همچنین کاهش هزینه‌های اجتماعی از قبیل آلودگی هوا و افزایش ایمنی حمل و نقل جاده‌ای خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جایگاه شرکت میدکو در تولید فولاد کشور و جابه‌جایی سالیانه ۳۰ میلیون تن بار، خاطرنشان کرد: امسال برای نخستین بار صادرات آهن اسفنجی از طریق ریل به ازبکستان با هماهنگی سازمان توسعه تجارت انجام و علاوه بر آن سیر واگن‌های ایرانی در مسیرهای ترکمنستان و ازبکستان هماهنگ شد.

وی با بیان اینکه امروز دروازه جدید برای صادرات به کشور افغانستان باز شده است، یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون ۴۵۰ هزار تن انواع محصولات از مرز شمتیغ به افغانستان صادر یا ترانزیت شده و افق در نظر گرفته شده برای جابه‌جایی بار برای سال آینده بالای ۱.۵ میلیون تن است.

ذاکری اظهار داشت: در ماه جاری ۷۰ هزار تن بار به افغانستان از طریق ریلی جابه‌جا می‌شود و این رقم در ماه آینده به بیش از ۱۰۰ هزار تن خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: صادرات سرامیک از یزد، فولاد از شرکت‌های مختلف و همچنین ترانزیت مواد نفتی از امارات، کویت و روسیه به افغانستان از طریق ریل انجام می‌شود و این دروازه جدید شرق کشور می‌تواند در توسعه صادرات کشور موثر باشد.

مدیرعامل راه آهن به نرخ ۱۴۰۰ دلاری هر تن مواد نفتی در داخل خاک افغانستان اشاره کرد، اما گفت: با حمل ریلی اکنون نرخ این مواد به ۹۳۵ دلار در هر تن کاهش یافته که نشان‌دهنده اثرگذاری حمل ریلی است.

وی با اشاره به لزوم دستیابی به سهم ۳۰ درصدی ریل در جابه‌جایی بار و کالا در برنامه هفتم توسعه، گفت: در ۸ ماهه ابتدایی امسال تناژ بار ریلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است.

ذاکری در ادامه از تدوین دستورالعمل قطار کامل خبر داد که جزو تکالیف و احکام برنامه توسعه هفتم است و ادامه داد: دستورالعمل مربوطه نیز با کمک بخش خصوصی تدوین شده و به زودی قطار کامل به صورت آزمایشی راه‌اندازی می‌شود.

وی بیان داشت: این مهم در راستای کاهش قیمت تمام شده حمل و نقل، افزایش حجم جابه‌جایی بار توسط شرکت‌های حمل و نقل ریلی و افزایش درآمدها آنها است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از برنامه‌ریزی برای دو خطه کردن مسیر ریلی سنگان به بافق با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: توافق اولیه در این زمینه انجام شده و امیدواریم به زودی تفاهم‌نامه آن را با سهمه ۵۰ تا ۶۰ درصدی بخش خصوصی به امضا برسانیم.

این مقام مسئول یادآور شد: هم اکنون سالیانه ۱۵ میلیون تن بار از سنگان به سمت مرکز کشور از طریق ریل و جاده جابه‌جا می‌شود که در افق برنامه هفتم به ۲۲ میلیون تن خواهد رسید و به همین دلیل باید خط دوم ریلی در این مسیر احداث شود.

وی در خاتمه منطقی‌سازی قیمت سوخت را عاملی تاثیرگذار در توسعه حمل و نقل ریلی در کشور برشمرد.

