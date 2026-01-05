باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات مینی فوتبال پسران کمتر از ۱۳ سال استان مازندران باشرکت ۶ تیم به میزبانی شهرستان ساری آغاز و با قهرمانی نماینده میزبان پایان یافت.

در دیدار پایانی این مسابقات ساریان ساری با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل تیم شهروند جویبار به برتری دست یافت و جام قهرمانی را در خانه نگه داشت.

در آئین پایانی این مسابقات عباد دلیری رئیس اداره ورزش و جوانان مرکز استان، سیف الله قربانی رییس کمیته مینی فوتبال مازندران، علی طریقتی سرپرست دبیری هیات ورزش‌های همگانی استان مازندران و اصغری رئیس کمیته مینی فوتبال شهرستان ساری حضور داشتند.