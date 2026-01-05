تیم ساریان ساری عنوان قهرمانی را در رقابت‌های مینی‌ فوتبال زیر ۱۳ سال استان مازندران به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات مینی فوتبال پسران کمتر از ۱۳ سال استان مازندران باشرکت ۶ تیم به میزبانی شهرستان ساری آغاز و با قهرمانی نماینده میزبان پایان یافت.

در دیدار پایانی این مسابقات ساریان ساری با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل تیم شهروند جویبار به برتری دست یافت و جام قهرمانی را در خانه نگه داشت.

در آئین پایانی این مسابقات عباد دلیری رئیس اداره ورزش و جوانان مرکز استان، سیف الله قربانی رییس کمیته مینی فوتبال مازندران، علی طریقتی سرپرست دبیری هیات ورزش‌های همگانی استان مازندران و اصغری رئیس کمیته مینی فوتبال شهرستان ساری حضور داشتند.

برچسب ها: مینی فوتبال ، مسابقات مینی فوتبال
خبرهای مرتبط
مازندران میزبان ملی مسابقات داژبال کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور
امره ساری قهرمان مسابقات مینی فوتبال روستایی جام پرچم مازندران+فیلم
خدادادی اولین داور ایرانی مسابقات جام جهانی مینی فوتبال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وقوع آتش سوزی در کارخانه کاله آمل
مهار آتش در کارخانه کاله
توزیع ۱۰ تن روغن خوراکی در میاندورود
آخرین اخبار
مهار آتش در کارخانه کاله
توزیع ۱۰ تن روغن خوراکی در میاندورود
وقوع آتش سوزی در کارخانه کاله آمل
تأمین پایدار کالا‌های اساسی و استراتژیک در مازندران
ساریان قهرمان مینی‌فوتبال زیر ۱۳ سال مازندران
قلع و قمع ۳۹ تغییر کاربری اراضی کشاورزی در قائم شهر
تقلب در فروش خوراک دام؛ فروشنده متقلب محکوم شد
توقف فعالیت یک واحد معدن و دانه‌بندی شن و ماسه در محور هراز