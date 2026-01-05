باشگاه خبرنگاران جوان- نژاد جهانی، فرماندار مریوان،در جریان بازدید از مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی (تیرپارکها) در مرز باشماق، از برخورد قانونی با یکی از این مجموعهها خبر داد وگفت:بهدلیل تخلفات مستمر یکی از تیرپارکها در حوزه نوبتدهی و همچنین گزارشهای دریافتی مبنی بر وجود تخلفات غیرقانونی، پرونده آن برای رسیدگی نهایی به مرجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی شده است.
وی در این باره اظهار داشت:برخورد لازم طبق ضوابط قانونی صورت گرفت و این تیرپارک به مرجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی شد.
فرماندار مریوان مرز باشماق را یکی از مهمترین پایانههای کشور برشمرد و تأکید کرد:نباید هیچ خللی در ارائه خدمت به رانندگان کامیونها و فرآیندهای حملونقل بینالمللی ایجاد شود.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت کامل قوانین و حقوق رانندگان، گفت: با هرگونه تخلف در حوزه خدمات مرزی و حملونقل در مرز باشماق، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
فرماندار مریوان با اشاره به برنامههای توسعهای منطقه، افزود:به دنبال این هستیم نقش بزرگتری در حوزه صادرات و واردات انجام دهیم.
وی با بیان اینکه مرز باشماق پیش از این با مشکلات جدی زیرساختی مواجه بود، اعلام کرد: محدوده رسمی مرز که در بدو رسمی شدن تنها هفت و نیم هکتار بود، اکنون به ۳۵ هکتار افزایش یافته است.
مرز باشماق در ۱۷ کیلومتری غرب شهرستان مریوان واقع شده است.