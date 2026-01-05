باشگاه خبرنگاران جوان- نژاد جهانی، فرماندار مریوان،در جریان بازدید از مجتمع‌های ‏خدماتی رفاهی بین‌راهی (تیرپارک‌ها) در مرز باشماق، از برخورد قانونی با یکی ‏از این مجموعه‌ها خبر داد وگفت:به‌دلیل تخلفات مستمر یکی از تیرپارک‌ها در حوزه نوبت‌دهی و ‏همچنین گزارش‌های دریافتی مبنی بر وجود تخلفات غیرقانونی، پرونده آن برای ‏رسیدگی نهایی به مرجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی شده است. ‏

وی در این باره اظهار داشت:برخورد لازم طبق ضوابط قانونی صورت گرفت و ‏این تیرپارک به مرجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی شد. ‏

فرماندار مریوان مرز باشماق را یکی از مهمترین پایانه‌های کشور برشمرد و ‏تأکید کرد:نباید هیچ خللی در ارائه خدمت به رانندگان کامیون‌ها و فرآیند‌های ‏حمل‌ونقل بین‌المللی ایجاد شود. ‏

وی با تأکید بر ضرورت رعایت کامل قوانین و حقوق رانندگان، گفت: ‏با هرگونه تخلف در حوزه خدمات مرزی و حمل‌ونقل در مرز باشماق، قاطعانه و ‏در چارچوب قانون برخورد خواهد شد. ‏

فرماندار مریوان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای منطقه، افزود:به دنبال این هستیم نقش ‏بزرگتری در حوزه صادرات و واردات انجام دهیم. ‏

وی با بیان اینکه مرز باشماق پیش از این با مشکلات جدی زیرساختی مواجه ‏بود، اعلام کرد: محدوده رسمی مرز که در بدو رسمی شدن تنها هفت و نیم هکتار ‏بود، اکنون به ۳۵ هکتار افزایش یافته است. ‏

مرز باشماق در ۱۷ کیلومتری غرب شهرستان مریوان واقع شده است. ‏