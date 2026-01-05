محیط‌بانان پاسگاه‌های قمْ‌چُقای و صلوات‌آباد در یک عملیات مشترک و با پیگیری گزارش‌های مردمی، موفق به شناسایی و دستگیری متخلفین «شروع به شکار» در حاشیه منطقه حفاظت‌شده شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گفته رییس اداره محیط زیست بیجار؛ از این متخلفان، یک قبضه سلاح شکاری به همراه سه عدد فشنگ کشف و ضبط گردید.

حبیب اله رجب زاده ادامه داد: این عملیات که در ساعات بامداد انجام شد، نشان‌دهنده هوشیاری و اقدام سریع یگان‌های حفاظت محیط زیست در مواجهه با تخلفات شکار است. متخلفان پیش از آنکه موفق به انجام عمل شکار شوند، توسط مأموران دستگیر شدند.

وی افزود: تمامی موارد کشف شده صورت‌جلسه و ضبط گردید و پرونده متخلفین به منظور رسیدگی‌های قانونی و صدور احکام لازم، به مرجع محترم قضایی ارجاع داده شد.

 

منبع: روابط عمومی محیط زیست کردستان 

برچسب ها: کردستان ، کشف ، 4 شکارچی
