حبیب اله رجب زاده ادامه داد: این عملیات که در ساعات بامداد انجام شد، نشان‌دهنده هوشیاری و اقدام سریع یگان‌های حفاظت محیط زیست در مواجهه با تخلفات شکار است. متخلفان پیش از آنکه موفق به انجام عمل شکار شوند، توسط مأموران دستگیر شدند.

وی افزود: تمامی موارد کشف شده صورت‌جلسه و ضبط گردید و پرونده متخلفین به منظور رسیدگی‌های قانونی و صدور احکام لازم، به مرجع محترم قضایی ارجاع داده شد.

منبع: روابط عمومی محیط زیست کردستان