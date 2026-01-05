باشگاه خبرنگاران جوان- به گفته رییس اداره محیط زیست بیجار؛ از این متخلفان، یک قبضه سلاح شکاری به همراه سه عدد فشنگ کشف و ضبط گردید.
حبیب اله رجب زاده ادامه داد: این عملیات که در ساعات بامداد انجام شد، نشاندهنده هوشیاری و اقدام سریع یگانهای حفاظت محیط زیست در مواجهه با تخلفات شکار است. متخلفان پیش از آنکه موفق به انجام عمل شکار شوند، توسط مأموران دستگیر شدند.
وی افزود: تمامی موارد کشف شده صورتجلسه و ضبط گردید و پرونده متخلفین به منظور رسیدگیهای قانونی و صدور احکام لازم، به مرجع محترم قضایی ارجاع داده شد.
منبع: روابط عمومی محیط زیست کردستان