تولایی معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تشریح آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک استان، گفت: در هیچیک از اقلام حیاتی از جمله گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت، مرغ و نهادههای دامی، کمبودی در استان وجود ندارد و ذخایر چندبرابری متناسب با شرایط مسافرپذیری مازندران پیشبینی و تأمین شده است.
او با اشاره به تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی برخی اقلام وارداتی، افزود: این تصمیم بر اساس یک ضرورت اقتصادی اتخاذ شد، چرا که در گذشته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از منابع عمومی پرداخت میشد، اما منافع آن نه به تولیدکننده واقعی میرسید و نه بر سر سفره مردم دیده میشد و عملاً نصیب واسطهها و دلالان میشد.
معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت: سیاست دولت و شخص رئیسجمهور این است که اگر یارانهای پرداخت میشود، مستقیم به مصرفکننده نهایی برسد و نه به حلقههای واسطهای که نقشی در تولید و فرآوری ندارند.
تولایی با اشاره به وضعیت نهادههای دامی، افزود: در حال حاضر صدها هزار تن ذرت در انبارها تخلیه شده و چندین کشتی دیگر نیز وارد بنادر استان شدهاند. همچنین بیش از ۳۹ هزار تن روغن خام در بنادر موجود است که پس از تصفیه، بدون مشکل وارد شبکه توزیع خواهد شد.
او با بیان اینکه اختلالهای محدود روزهای اخیر در عرضه برخی اقلام از جمله روغن، ناشی از تغییر سیاست ارزی بوده است، گفت: هماکنون فروشگاههای زنجیرهای استان بهطور کامل در حال عرضه انواع روغن هستند و هیچگونه نگرانی در حوزه تأمین وجود ندارد.
معاون استاندار مازندران با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان گفت: جلسات مشترکی با شبکه بانکی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان برگزار شده تا در این مقطع، پشتیبانی مالی و مدیریتی لازم برای استمرار تولید انجام شود؛ چرا که تداوم تولید، تضمینکننده آرامش بازار و سفره مردم است.
