اعتکاف در افغانستان + فیلم

مراسم اعتکاف امسال در افغانستان با افزایش تعداد معتکفان نسبت به سال گذشته برگزار شد و حکومت برای تأمین امنیت آن تدابیر ویژه اتخاذ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم اعتکاف امسال در افغانستان هم برگزار شد و تعداد معتکفان نسبت با سال گذشته افزایش یافته است.

 

