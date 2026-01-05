اعتکاف در افغانستان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0639\u062a\u06a9\u0627\u0641 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0645 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f \u0648 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0645\u0639\u062a\u06a9\u0641\u0627\u0646 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0627 \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n