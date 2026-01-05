باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه پودات - مهندس خوشنیاز، مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه آب آسیا، در کنفرانس ملی نمکزدایی که در دانشگاه هرمزگان برگزار شد، گفت: مطالعات فنی و اقتصادی انجامشده نشان داد تنها راهکار توسعه صنعتی و معدنی صنایع مهم فلات مرکزی کشور، شیرینسازی و انتقال آب از خلیج فارس به این صنایع است. بر این اساس، شرکت مهندسی توسعه آب آسیا بهعنوان متولی نمکزدایی و شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس بهعنوان متولی انتقال آب تعیین شدند.
وی افزود: هماکنون با بهرهبرداری از واحدهای اول و دوم نمکزدایی، ظرفیت آب شیرینشده به ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز رسیده است که از این میزان، روزانه ۵۰ هزار مترمکعب برای تأمین آب شرب شهرهای بندرعباس و خمیر، روستاهای شمال و غرب بندرعباس و شهر رضوان در بخش فین اختصاص مییابد و مابقی آب تولیدی به صنایع بزرگ صنعتی و معدنی از جمله گلگهر، مس، چادرملو، فولاد مبارکه، ذوبآهن و پالایشگاه اصفهان منتقل میشود.
مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه آب آسیا با اشاره به برنامههای آتی این شرکت تصریح کرد: تأمین آب پدافندی شهرهای کرمان و یزد نیز در برنامه تولید و تخصیص آب این مجموعه قرار دارد.
وی همچنین به روند بومیسازی تجهیزات اشاره کرد و گفت: در احداث واحد اول، نسبت تجهیزات تولید داخل به واردات ۳۰ به ۷۰ درصد بود که این میزان در واحد دوم به ۵۰ درصد افزایش یافت و پیشبینی میشود در واحد سوم، سهم تولید داخل به ۷۰ درصد در برابر ۳۰ درصد واردات برسد.
مهندس خوشنیاز با بیان اینکه واحد دوم نمکزدایی که در سال ۱۴۰۳ به بهرهبرداری رسید، از آخرین فناوریهای روز دنیا برخوردار است، افزود: رعایت استانداردهای زیستمحیطی از مهمترین مسئولیتهای شرکت مهندسی توسعه آب آسیا محسوب میشود. در همین راستا، از سال ۱۳۹۶ با دانشگاه تهران و از سال ۱۴۰۰ با دانشگاه هرمزگان قراردادهای پایش زیستمحیطی منعقد شده که نتایج آن بیانگر رعایت الزامات زیستمحیطی در نحوه تخلیه و پخش آب شورترشده در دریاست.