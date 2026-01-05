با توجه به غیبت صالح حردانی در ترکیب تیم فوتبال استقلال، سرمربی این تیم با چالش انتخاب بازیکن در سمت راست مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، روز شنبه در تهران میزبان تیم تراکتور خواهد بود. این دیدار در حالی برگزار می‌شود که صالح حردانی به دلیل محرومیت قادر به همراهی آبی‌پوشان نخواهد بود.

در غیاب مدافع راست اصلی، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، چند گزینه برای جانشینی حردانی پیش روی خود دارد. یکی از سناریو‌های مدنظر ساپینتو، استفاده از سامان فلاح در پستی غیرتخصصی و انتقال او به سمت راست خط دفاعی است. در این حالت، روزبه چشمی یا عارف غلامی می‌توانند به جای فلاح در قلب خط دفاعی بازی کنند و در کنار رستم آشورماتوف زوج خط دفاعی میانی استقلال را تشکیل دهند.

گزینه دیگر، استفاده از رامین رضاییان در ترکیب اصلی و تشکیل زوج او با یاسر آسانی در سمت راست است؛ ترکیبی که می‌تواند قدرت تهاجمی استقلال از این جناح را افزایش دهد. با این حال، ساپینتو در دیدار‌های اخیر روی نام رضاییان خط کشیده و هنوز مشخص نیست که در این دیدار حساس حاضر به استفاده از او خواهد شد یا خیر.

همچنین، استفاده از عارف غلامی در سمت راست خط دفاعی نیز یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی سرمربی استقلال برای این بازی به شمار می‌رود.

کسب سه امتیاز این دیدار خانگی می‌تواند نقش مهمی در نزدیک شدن استقلال به صدر جدول داشته باشد و باید دید آیا شاگردان ساپینتو قادر خواهند بود پیروزی دیدار رفت مقابل تراکتور را تکرار کنند یا خیر.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
ورزشگاه ۶۶ هزار نفری پرسپولیس ساخته می‌شود
فرار موفقیت آمیز از جراحی با ندای قلبی!
نوری: حاشیه‌ها نمی‌تواند مانع از پیشرفت استقلال شود
سرخابی‌ها شهر قدس را تحریم می‌کنند
دومین صید تراکتور، ستاره استقلال در تبریز
شهر قدس پیش‌دستی کرد: امکان میزبانی نداریم
سرمربی سابق تیم ملی دانشجویان:
باشگاه‌ها به جای خرید بازیکنان گرانقیمت، ورزشگاه بسازند/ فقر مهاجم را در لیگ امسال احساس می‌کنم
دو بانوی ایرانی در جمع نامزد‌های برترین‌های فوتسال جهان ۲۰۲۵
فرهاد مجیدی در امارات آخر شد
مومنی: پیروزی استقلال مقابل سپاهان آرامش‌بخش بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پاسخ محرمانه ایفمارک به باشگاه پرسپولیس
حضور علیجانوف در پرسپولیس منتفی شد
درخواست سپاهان برای جذب هافبک تیم ملی آلبانی
حریف اول تدارکاتی پرسپولیس در قطر مشخص شد
رای تخلفات دیدارهای جام حذفی اعلام شد
قلی زاده باز هم به پرسپولیس نیامد
رونمایی از سرگیف امروز در تلویزیون پرسپولیس
درآمد میلیاردی کمیته انضباطی در نیم فصل اول
باشگاه‌ها به جای خرید بازیکنان گرانقیمت، ورزشگاه بسازند/ فقر مهاجم را در لیگ امسال احساس می‌کنم
مراسم بزرگداشت شهادت حاج قاسم با حضور اهالی ورزش
آخرین اخبار
ساپینتو و معمای دفاع راست استقلال
جلسه استقلال بی نتیجه ماند
تاکتیک مندیلیبار و نقش کلیدی طارمی در المپیاکوس
رای تخلفات دیدارهای جام حذفی اعلام شد
مراسم بزرگداشت شهادت حاج قاسم با حضور اهالی ورزش
قلی زاده باز هم به پرسپولیس نیامد
پاسخ محرمانه ایفمارک به باشگاه پرسپولیس
درآمد میلیاردی کمیته انضباطی در نیم فصل اول
رونمایی از سرگیف امروز در تلویزیون پرسپولیس
درخواست سپاهان برای جذب هافبک تیم ملی آلبانی
حضور علیجانوف در پرسپولیس منتفی شد
حریف اول تدارکاتی پرسپولیس در قطر مشخص شد
باشگاه‌ها به جای خرید بازیکنان گرانقیمت، ورزشگاه بسازند/ فقر مهاجم را در لیگ امسال احساس می‌کنم
فرشاد احمدزاده از پرسپولیس جدا شد
چلسی مشتری تونالی شد
دو بانوی ایرانی در جمع نامزد‌های برترین‌های فوتسال جهان ۲۰۲۵
پرنده سوئدی برترین ورزشکار سال ۲۰۲۵ شد
اعزام ۱۱ آزادکار به جام یاشاردوغو ترکیه
جباری ۲ بازیکن پرسپولیس را می‌خواهد
ورزشگاه ۶۶ هزار نفری پرسپولیس ساخته می‌شود
شهر قدس پیش‌دستی کرد: امکان میزبانی نداریم