با توجه به غیبت صالح حردانی در ترکیب تیم فوتبال استقلال، سرمربی این تیم با چالش انتخاب بازیکن در سمت راست مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، روز شنبه در تهران میزبان تیم تراکتور خواهد بود. این دیدار در حالی برگزار می‌شود که صالح حردانی به دلیل محرومیت قادر به همراهی آبی‌پوشان نخواهد بود.

در غیاب مدافع راست اصلی، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، چند گزینه برای جانشینی حردانی پیش روی خود دارد. یکی از سناریو‌های مدنظر ساپینتو، استفاده از سامان فلاح در پستی غیرتخصصی و انتقال او به سمت راست خط دفاعی است. در این حالت، روزبه چشمی یا عارف غلامی می‌توانند به جای فلاح در قلب خط دفاعی بازی کنند و در کنار رستم آشورماتوف زوج خط دفاعی میانی استقلال را تشکیل دهند.

گزینه دیگر، استفاده از رامین رضاییان در ترکیب اصلی و تشکیل زوج او با یاسر آسانی در سمت راست است؛ ترکیبی که می‌تواند قدرت تهاجمی استقلال از این جناح را افزایش دهد. با این حال، ساپینتو در دیدار‌های اخیر روی نام رضاییان خط کشیده و هنوز مشخص نیست که در این دیدار حساس حاضر به استفاده از او خواهد شد یا خیر.

همچنین، استفاده از عارف غلامی در سمت راست خط دفاعی نیز یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی سرمربی استقلال برای این بازی به شمار می‌رود.

کسب سه امتیاز این دیدار خانگی می‌تواند نقش مهمی در نزدیک شدن استقلال به صدر جدول داشته باشد و باید دید آیا شاگردان ساپینتو قادر خواهند بود پیروزی دیدار رفت مقابل تراکتور را تکرار کنند یا خیر.