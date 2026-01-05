مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی از راه‌اندازی رسمی «سامانه ارجاع برخط نماد» به عنوان دستاوردی مهم در زمینه کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سمیه سادات ابراهیمی درباره قابلیت جدید سامانه نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان)، گفت: این ظرفیت، مداخلات فوری و هدفمند را تسهیل کرده و نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های آموزشی ایفا خواهد کرد.

ابراهیمی با اشاره به همکاری ۱۴ دستگاه عضو ائتلاف نماد - از جمله قوه قضاییه، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و کمیته امداد - تأکید کرد: اکنون نوبت دستگاه‌های همکار است که هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های لازم را برای اتصال مستقیم به سامانه نماد فراهم کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش قابل توجه ارجاعات در سال جاری به دلیل غربالگری حدود ۹۰ درصد دانش‌آموزان و تحول در فرآیند‌های مداخله، آمادگی کامل دستگاه‌ها برای پاسخگویی به موقع و هماهنگ ضروری است.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: مدرسه کانون اصلی پیشگیری است و موفقیت این طرح در گرو استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه نماد و همکاری مسئولانه همه دستگاه‌های عضو است.

به گفته وی، این اقدام گامی کلیدی برای رسیدگی همه‌جانبه و مؤثر به آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان و حفاظت از آینده کشور محسوب می‌شود.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: آموزش و پرورش ، آسیب‌های اجتماعی ، دانش آموزان
خبرهای مرتبط
شرکت ۵۶۰ هزار دانش‌آموز در مراسم اعتکاف
کاظمی: اعتکاف یکی از کامل‌ترین فرصت‌های تربیتی برای دانش‌آموزان است
هم‌افزایی دستگاه‌ها؛ شرط موفقیت در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شرکت ۵۶۰ هزار دانش‌آموز در مراسم اعتکاف
مشتری در مقابله قرار می‌گیرد/ بهترین زمانِ رصد بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی
کلاس‌های درس دانشگاه علمی کاربردی غیرحضوری شد
اهمیت بهداشت خواب دانشجویان در ایام امتحانات
راه‌اندازی سامانه ارجاع نماد/ امکان شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی
آخرین اخبار
راه‌اندازی سامانه ارجاع نماد/ امکان شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی
اهمیت بهداشت خواب دانشجویان در ایام امتحانات
کلاس‌های درس دانشگاه علمی کاربردی غیرحضوری شد
مشتری در مقابله قرار می‌گیرد/ بهترین زمانِ رصد بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی
شرکت ۵۶۰ هزار دانش‌آموز در مراسم اعتکاف
امتحانات نیمسال اول دانشگاه آزاد تهران مجازی می‌شود؟
اثرات مضر چربی حیوانی رد شد
آلمان قصد دارد اعضای بدن انسان را در فضا تولید کند
درد مفاصل و کبودی؛ هشدار‌های اولیه هموفیلی در کودکان است
آیا هوش مصنوعی مشاغل بخش مالی را خواهد بلعید؟
۹ غذایی که می‌توانید بدون ترس از افزایش وزن از آنها لذت ببرید
مشاهده یک سیاره سرگردان بزرگ در کهکشان راه شیری
ابداع یک هدست هوشمند که بیماری صرع را قبل از وقوع پیش‌بینی می‌کند
کاظمی: اعتکاف یکی از کامل‌ترین فرصت‌های تربیتی برای دانش‌آموزان است
توسعه پوشش بیمه‌ای سالمندان در مسیر اجرا
برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مهندسان عمران به کوشش جهاد دانشگاهی تهران
خلوت اعتکاف فرصتی برای خانه‌تکانی درونی است
سه ماهواره ایرانی با موفقیت وارد فاز تست‌های مداری شدند