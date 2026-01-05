باشگاه خبرنگاران جوان - سمیه سادات ابراهیمی درباره قابلیت جدید سامانه نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان)، گفت: این ظرفیت، مداخلات فوری و هدفمند را تسهیل کرده و نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های آموزشی ایفا خواهد کرد.

ابراهیمی با اشاره به همکاری ۱۴ دستگاه عضو ائتلاف نماد - از جمله قوه قضاییه، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و کمیته امداد - تأکید کرد: اکنون نوبت دستگاه‌های همکار است که هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های لازم را برای اتصال مستقیم به سامانه نماد فراهم کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش قابل توجه ارجاعات در سال جاری به دلیل غربالگری حدود ۹۰ درصد دانش‌آموزان و تحول در فرآیند‌های مداخله، آمادگی کامل دستگاه‌ها برای پاسخگویی به موقع و هماهنگ ضروری است.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: مدرسه کانون اصلی پیشگیری است و موفقیت این طرح در گرو استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه نماد و همکاری مسئولانه همه دستگاه‌های عضو است.

به گفته وی، این اقدام گامی کلیدی برای رسیدگی همه‌جانبه و مؤثر به آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان و حفاظت از آینده کشور محسوب می‌شود.

منبع: وزارت آموزش و پرورش