شرکت توانیر اعلام کرد: طی تابستان امسال بیش از ۷ هزار مگاوات بار مصرفی مشترکان انرژی‌بر از ساعات اوج بار شبکه کاسته و به ساعات غیر اوج منتقل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج ۳۶ بسته مدیریت مصرف برق تابستان ۱۴۰۴ حاکی است، بیش از ۷ هزار مگاوات از بار ساعات اوج مصرف شبکه با اجرای برنامه‌های مدیریت بار و مصرف انرژی به ساعات غیر اوج و کم باری منتقل شده است.

بنا بر این گزارش، طبق مصوبه هیات وزیران و بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص برنامه مدیریت بار مشترکان صنعتی، کشاورزی، اداری و مشترکان پر مصرف خانگی و تجاری، اقدامات لازم در جهت حفظ پایداری شبکه سراسری در تابستان امسال انجام و با اجرای برنامه مدیریت بار و مصرف انرژی در بخش صنایع انرژی‌بر تحت پایش و کنترل دیسپاچینگ ملی، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات بار مصرفی از ساعات اوج کاسته و به ساعت‌های کم باری منتقل شد.

همچنین با اجرای برنامه مدیریت مصرف صنایع متوسط تحت پایش و کنترل شرکت‌های توزیع برق، این شرکت‌ها نیز هماهنگ با صنایع انرژی‌بر شرکت‌های برق منطقه‌ای و از طریق جابه‌جایی بار از روز کاری به روز تعطیل و انتقال مصرف از ساعات اوج به ساعات ۲۴ تا ۸ صبح، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از نیاز مصرف شبکه را با هماهنگی و اطلاع‌رسانی قبلی کاهش دادند که نقش قابل توجهی در حفظ پایداری شبکه و عبور از ایام اوج بار تابستان داشته است.

این گزارش می‌افزاید؛ در خصوص کنترل شاخص مصرف برق صنایع مشمول ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف نیز بازرسی‌های سازمان ملی استاندارد از صنایع مشمول انجام و گزارش تخلف از معیار مصرف تعیین شده در استاندارد‌های SEC تا سال ۱۴۰۲ ارسال و جرایم در قبوض این بخش از صنایع اعمال شده است.

منبع: توانیر

برچسب ها: شرکت توانیر ، مصرق برق
خبرهای مرتبط
پاسخ به شایعه استفاده از کنتور‌های هوشمند به منظور قطع برق
کاهش ۳۰ درصدی مصارف سرمایشی در تابستان امسال
۱۲ میلیون کنتور هوشمند تا سال آینده نصب می‌شود/ کاهش ناترازی برق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴
حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز
بودجه ۱۴۰۵ با هدف کاهش تورم تدوین شده است
قیمت هرکیلو لاشه به ۶۵۰ هزارتومان درب کشتارگاه رسید
نگاه بازار سرمایه به حذف ارز ترجیحی
کاهش محسوس مصرف گاز خانگی از طریق خروج بخاری‌های فرسوده
افزایش میزان حمل بار از طریق ریل به بیش از ۲ میلیون تن در حوزه معدنی
واکسیناسیون رایگان بیش از ۷۵ میلیون راس دام علیه بیماری تب برفکی در آینده نزدیک + فیلم
مشکلات تنظیم بازار محصولات کشاورزی با اجرای مصوبه الگوی کشت برچیده می‌شود
بیماری تب برفکی به ۹ هزار و ۸۰۰ راس دام خسارت وارد کرد+ فیلم
آخرین اخبار
اولین محموله واردات خودرو شامل ۶ هزار دستگاه وارد بندر آپرین می‌شود+ فیلم
تحمیل اجباری کارخانه ها به بنکداران در کنار فروش روغن به فروش کیک یا تن ماهی
کاهش بیش از ۷ هزار مگاوات از اوج بار شبکه برق در تابستان امسال
قطار کامل به زودی راه اندازی می‌شود/ دروازه جدید صادرات به کشور افغانستان باز شد
کشف ۵۶۶ دستگاه استخراج رمزدارایی در شهرستان کهریزک
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴
افزایش میزان حمل بار از طریق ریل به بیش از ۲ میلیون تن در حوزه معدنی
آمار دقیقی در مورد وضعیت بیمه شخص ثالث در مترو‌ها وجود ندارد/ پوشش بیمه‌ای بیش از ۹۰ درصدی لوکوموتیو‌های بین شهری
بیماری تب برفکی به ۹ هزار و ۸۰۰ راس دام خسارت وارد کرد+ فیلم
حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز
مشکلات تنظیم بازار محصولات کشاورزی با اجرای مصوبه الگوی کشت برچیده می‌شود
واکسیناسیون رایگان بیش از ۷۵ میلیون راس دام علیه بیماری تب برفکی در آینده نزدیک + فیلم
نگاه بازار سرمایه به حذف ارز ترجیحی
قیمت هرکیلو لاشه به ۶۵۰ هزارتومان درب کشتارگاه رسید
کاهش محسوس مصرف گاز خانگی از طریق خروج بخاری‌های فرسوده
بودجه ۱۴۰۵ با هدف کاهش تورم تدوین شده است
بازگشت آلودگی هوا به کلان شهر‌ها از ۱۵ دی ماه
اعتبار کالا برگ برای ۸۶ میلیون ایرانی شارژ شده است/ ارز ترجیحی حذف نشده است+ فیلم
مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن آغاز شد
اجرای ماده ۵۰؛ مسیر اصلاح تخصیص اراضی و آرام‌سازی بازار مسکن
عدم بازگشت ارز صادراتی زمینه ساز افزایش نرخ ارز می‌شود
عرضه ارز پتروشیمی‌ها از فردا به تالار دوم منتقل می‌شود
ساعت پروازهای امارات تا ۱۰ ژانویه تغییر کرد
پرواز‌های امارات به شهر فرودگاهی طبق روال انجام می‌شود
تکمیل واحد کیفی سازی بنزین (CCR) تا سال آینده
اثر بودجه سال آینده بر قیمت کالا‌های اساسی و معیشت خانوار
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۴ دی ماه
پیش بینی قیمت دلار در ۱۰ روز آینده
بستر عملیاتی شدن توافقنامه تجارت آزاد فراهم شد
تسهیل صدور مجوزهای مرتبط با طرح‌های جامع در مناطق آزاد