باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج ۳۶ بسته مدیریت مصرف برق تابستان ۱۴۰۴ حاکی است، بیش از ۷ هزار مگاوات از بار ساعات اوج مصرف شبکه با اجرای برنامههای مدیریت بار و مصرف انرژی به ساعات غیر اوج و کم باری منتقل شده است.
بنا بر این گزارش، طبق مصوبه هیات وزیران و بخشنامه معاون اول رئیسجمهور در خصوص برنامه مدیریت بار مشترکان صنعتی، کشاورزی، اداری و مشترکان پر مصرف خانگی و تجاری، اقدامات لازم در جهت حفظ پایداری شبکه سراسری در تابستان امسال انجام و با اجرای برنامه مدیریت بار و مصرف انرژی در بخش صنایع انرژیبر تحت پایش و کنترل دیسپاچینگ ملی، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات بار مصرفی از ساعات اوج کاسته و به ساعتهای کم باری منتقل شد.
همچنین با اجرای برنامه مدیریت مصرف صنایع متوسط تحت پایش و کنترل شرکتهای توزیع برق، این شرکتها نیز هماهنگ با صنایع انرژیبر شرکتهای برق منطقهای و از طریق جابهجایی بار از روز کاری به روز تعطیل و انتقال مصرف از ساعات اوج به ساعات ۲۴ تا ۸ صبح، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از نیاز مصرف شبکه را با هماهنگی و اطلاعرسانی قبلی کاهش دادند که نقش قابل توجهی در حفظ پایداری شبکه و عبور از ایام اوج بار تابستان داشته است.
این گزارش میافزاید؛ در خصوص کنترل شاخص مصرف برق صنایع مشمول ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف نیز بازرسیهای سازمان ملی استاندارد از صنایع مشمول انجام و گزارش تخلف از معیار مصرف تعیین شده در استانداردهای SEC تا سال ۱۴۰۲ ارسال و جرایم در قبوض این بخش از صنایع اعمال شده است.
منبع: توانیر